Πολιτική

Κακοκαιρία - Μητσοτάκης από Βόλο: Το δίκτυο ύδρευσης και ο απεγκλωβισμός ανθρώπων προτεραιότητες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Θα τρέξουμε πολύ γρήγορα στο μοντέλο του Ιανού για τις αποζημιώσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός από τον Βόλο.

-

Η αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης είναι η άμεση προτεραιότητα για το Βόλο, ενώ για τα χωριά του Πηλίου ο απεγκλωβισμός ανθρώπων που εξακολουθούν να παραμένουν εγκλωβισμένοι, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του Βόλου.

Σε ότι αφορά την υδροδότηση του Βόλου ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι από αύριο η κατάσταση θα αρχίσει να εξομαλύνεται, ενώ έχει ζητηθεί και η τεχνική βοήθεια της ΕΥΔΑΠ, για την οποία σημείωσε ότι ανήκει πια στο Ελληνικό Δημόσιο και όχι στο Υπερταμείο.

Τόνισε ότι έχουν αρχίσει και δρομολογούνται τα ζητήματα της κρατικής αρωγής και διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι θα "τρέξουν" πολύ γρήγορα στο μοντέλο του "Ιανού", ώστε να μπορέσουν να πάρουν την πρώτη οικονομική στήριξη για τις οικοσκευές.

Σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Πηλίου είπε η κυβέρνηση θα κινηθεί σε δύο χρόνους. 'Αμεση αποκατάσταση των ζημιών με πολύ γρήγορα έργα τα οποία θα δρομολογηθούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, έτσι ώστε το οδικό δίκτυο να ανοίξει εντός των επόμενων εβδομάδων. Και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις έτσι ώστε τα προσωρινά έργα να μετατραπούν σε μόνιμα και το οδικό δίκτυο να γίνει καλύτερο και πιο ανθεκτικό σε σχέση με αυτό που ήταν πριν.

Μπέος: σε 15-20 μέρες θα αποκατασταθεί πλήρως η υρδοδότηση

Από αύριο, σε ποσοστό 80%, θα έχουν νερό ύδρευσης, με χαμηλή πίεση, ο Βόλος και η Νέα Ιωνία και σε 15 με 20 μέρες πιστεύει ότι η υδροδότηση θα φτάσει στο 100%, δήλωσε ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, μετά τη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του Βόλου.

Ο δήμαρχος συνέστησε στους πολίτες να κάνουν υπομονή λέγοντας ότι οι υπηρεσίες δουλεύουν και η υδροδότηση θα αποκατασταθεί.

Τόνισε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Βόλο και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι τα έργα αποκατάστασης Θα προχωρήσουν γρήγορα χάρη και στη στήριξη της κυβέρνησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Daniel” - Καρδίτσα: Συνεχείς απεγκλωβισμοί από τα πλημμυρισμένα χωριά (εικόνες)

Κακοκαιρία “Daniel” - Λάρισα: Φουσκώνει απειλητικά ο Πηνειός

Φαρμακονήσι: Δεκάδες παράτυποι μετανάστες σε βάρκες