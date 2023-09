Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Πήλιο: Κατακερματισμένο το οδικό δίκτυο, λάσπες μέχρι τις ακτές (βίντεο)

Μεγάλες καταστροφές και στην Μαγνησία από την κακοκαιρία "Daniel". Εγκλωβισμένοι τουρίστες και αγωνία για την συγκομιδή των μήλων.

Κατακερματισμένο και κατεστραμμένο σε διάφορα τμήματα άφησε το οδικό δίκτυο στο Πήλιο ο κυκλώνας Daniel, αποκόπτοντας τη συγκοινωνία, την ηλεκτροδότηση, και την υδροδότηση σε πάρα πολλά χωριά της περιοχής.

Η Μακρινίτσα είναι ένα από αυτά που δεν διαθέτει πλέον ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε και οδική πρόσβαση καθώς στα δύο χιλιόμετρα που τη χωρίζουν από την Πορταριά οι καταρράκτες του Μεγάλου Ρέματος αφάνισαν ένα μεγάλο κομμάτι του οδοστρώματος, μαζί και την πλαγιά που το υποστήριζε.

"Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία στη Μακρυνίτσα, από τη Δευτέρα... καθόλου ρεύμα. Η ΕΜΑΚ έκανε χθες τον απεγκλωβισμό ενός ηλικιωμένου ζευγαριού " λέει ο κάτοικος της Πορταριάς, Φίλιππος Καραϊσκος.

Η Πορταριά δεν έχει πρόσβαση από την κεντρική διασταύρωση στην περιφερειακή οδό του Βόλου, καθώς τμήμα του δρόμου έχει κοπεί. Η μεθεπόμενη διασταύρωση από την 'Αλλη Μεριά ωστόσο οδηγεί στο χωριό. Από εκεί και ψηλότερα ο δρόμος φτάνει στα Χάνια, αλλά μετά το χωριό και προς τη Ζαγορά διακόπτεται η συγκοινωνία. Ο δρόμος έχει σπάσει σε τουλάχιστον πέντε σημεία, όπου έχει υποχωρήσει μέρος του οδοστρώματος, αλλά σε τέτοιο βαθμό, που είναι επικίνδυνη η διέλευση. Σε κάποια άλλα σημεία η κατάρρευση του δρόμου είναι σχεδόν συνολική.

Η άσφαλτος έχει σκεπαστεί στα σημεία αυτά με κορμούς, λάσπη και χώμα, το οποίο σκαπτικά μηχανήματα της περιφέρειας Θεσσαλίας προσπαθούν να απομακρύνουν για να αρχίσουν επισκευές.

Εντελώς αποκλεισμένη από κάθε κατεύθυνση είναι η Ζαγορά και τα κοντινά χωριά , αφού το οδικό δίκτυο έχει σπάσει σε διάφορα μέρη.

Αγωνία για τη συγκομιδή των μήλων

Η διάλυση του αγροτικού οδικού δικτύου έχει σημάνει συναγερμό στο γνωστό για την ποιότητα των μήλων του, συνεταιρισμό μηλοπαραγών Ζαγοράς. Τα οκτακόσια μέλη του συνεταιρισμού αγωνιούν για την φετινή σοδειά, καθώς η συγκομιδή ήταν ν αρχίσει την Κυριακή και μέχρι στιγμής δε φαίνεται λύση για τη μεταφορά των μήλων.

"Κάποια χωράφια έχουν παρασυρθεί από τα νερά, αλλά πιστεύουμε ότι θα έχουμε μικρότερη ζημιά στα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα στους παραγωγούς να μεταφέρουν τα μήλα από το χωράφι στο εργοστάσιο - διαλογητήριο. Το αγροτικό οδικό δίκτυο δίκτυο έχει αφανιστεί" λέει στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο διευθυντής του συνεταιρισμού Διονύσης Βαλάσσας και προσθέτει: "Μιλάμε για 12.500 στρέμματα, και 15.000 τόνους παραγωγή. Τα μήλα Ζαγοράς είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε να τα φέρουν, ούτε να τα διακινήσουμε μέσω Βόλου στις αγορές".

"Σημειωτέον, ότι η Ζαγορά δεν επικοινωνεί οδικώς πλέον με κανένα από τα άλλα δύο μηλοπαραγωγικά χωριά του συνεταιρισμού, το Πούρι και τη Μακρυρράχη. Όσο για το ρεύμα ήρθε πριν από δύο ώρες" προσθέτει ο κ. Βαλάσσας.

Καθηλωμένοι τουρίστες στην Πορταριά και στα Χάνια

Ο Ρον και ο Γκας από το Βανκούβερ του Καναδά είναι δύο από τους πολλούς ξένους τουρίστες που ήρθαν στην Πορταριά για να κάνουν το γύρο του Πηλίου. Ατυχώς, η σφοδρότητα των φαινομένων τους καθήλωσε στην Πορταριά και στα Χάνια, χωρίς καμία δυνατότητα περιήγησης στο βουνό των Κενταύρων. Ο 'Αντριαν και ο Φλορίν από τη Ρουμανία με τις συζύγους και τα παιδιά τους έχουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Ήταν στο Πήλιο από την αρχή του καιρικού φαινομένου και πέρασαν κάποιες νύχτες χωρίς ρεύμα και νερό.

Δείχνουν στο χάρτη τα σημεία που θα ήθελαν να επισκεφτούν. Τον διπλώνουν ξανά. Θα αναχωρήσουν για το Βόλο και από εκεί για άλλες κατευθύνσεις. Αρκετοί ξένοι τουρίστες βρίσκονται και σε άλλα χωριά που ο ΔΕΔΔΗΕ προσπαθεί να ηλεκτροδοτήσει. Ήδη, όλες αυτές τις μέρες εναερίτες σκαρφαλώνουν στους στύλους και διορθώνουν τις βλάβες. Σήμερα, η ηλιοφάνεια βοήθησε να γίνουν ορισμένες εργασίες στο Πήλιο, αλλά η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται σταδιακά, αφού κολώνες έχουν παρασυρθεί από τα νερά και ένα τμήμα του δικτύου έχει καταστραφεί.

Γκρίζα η θάλασσα στην Αγριά, χώμα σκέπασε την παραλιακή

Η θάλασσα στην παραλία της Αγριάς Βόλου έχει αλλάξει χρώμα στα πενήντα πρώτα μέτρα από την ακτή. O κυκλώνας Daniel φούσκωσε τα νερά του χειμάρρου του χωριού και κατέβασε από το βουνό κορμούς, πέτρες και χώμα μαζί με κλαδιά, "θάβοντας" στη λάσπη τον παραλιακό δρόμο. Τα φέρτα υλικά έφτασαν έξω από τα σπίτια, μπήκαν σε υπόγεια και ισόγεια, κατέστρεψαν οικοσκευές και ότι υπήρχε στις αυλές. Οι κάτοικοι από το πρωί με φτυάρια έβγαζαν το χώμα από τα σπίτια , ενώ συνεργεία του δήμου και της περιφέρειας έσκαβαν μέσα στο χείμαρρο για να ανοίξουν δρόμους για το νερό.

Κάτοικος της περιοχής ο κ. Δημήτρης Παπαϊωάννου ανέφερε ότι τα ορμητικά νερά από το βουνό "κατέβασαν ολόκληρα αγκωνάρια", που έφραξαν το κενό κάτω από τα δύο γεφύρια, με αποτέλεσμα το νερό να υπερχειλίσει πάνω από αυτά και να φέρει χώμα και πέτρες στην παραλιακή ζώνη.

"Σταμάτησαν έξω από το σπίτι μου, πρώτη φορά έχω δει τέτοιο πράγμα" είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ. Παπαϊωάννου και πρόσθεσε : "Ολη η οικοσκευή καταστράφηκε, η λάσπη μπήκε μέσα στην αυλή και στο υπόγειο".

Φυσικά , σε κάθε δεύτερη πρόταση οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν το πόσο"τυχεροί" μέσα στην ατυχία τους στάθηκαν, συγκριτικά με τη μοίρα των χωριών του Θεσσαλικού κάμπου. Ένας άλλος κάτοικος ο κ.Χρήστος Ζαχόπουλος παρακολουθούσε τις προσπάθειες των συνεργείων , που με φορτηγά και με σκαπτικά μηχανήματα προσπαθούν να ανοίξουν διόδους για το νερό και μας είπε πως «ένας ηλικιωμένος που έζησε και τον Ιανό, λέει ότι τέτοιο φαινόμενο έχει να εμφανιστεί στο χωριό από το 1956. Έγινε μεγάλη καταστροφή" λέει ο κ. Ζαχόπουλος.

