Κοινωνία

Blue Horizon - Δολοφονία Αντώνη: αποκαλυπτικό το πόρισμα της ΕΔΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνει το πόρισμα τις ΕΔΕ για τις κινήσεις που έγιναν μετά την δολοφονία του 36χρονου Αντώνη Καρυώτη.

-

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Όπως αποκαλύπτεται από το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης, ο πλοίαρχος του BLUE HORIZON το βράδυ της τραγωδίας, ειδοποίησε το Λιμενικό για "άνθρωπο στην θάλασσα", χωρίς όμως να αναφέρει εμπλοκή του πλοίου του.

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΔΕ, αλλά και το βιβλίο συμβάντων του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά, 4 λεπτά αφού ο Αντώνης Καρυώτης είχε πέσει θάλασσα, ο καπετάνιος ειδοποιεί το λιμενικό για «άνθρωπο στη θάλασσα», αλλά δεν κάνει την παραμικρή αναφορά εμπλοκής του πληρώματος του πλοίου του στην πτώση του ανθρώπου στο νερό.

9 και 9 το βράδυ της περασμένης Τρίτης το BLUE HORIZON δηλώνει έτοιμο για απόπλου. Την ίδια ώρα ο Άντωνης Καρυώτης πέφτει στη θάλασσα.

Στις 9 και 12 το πλοίο αποπλέει και στις 9 και 13 ο καπετάνιος ειδοποιεί το λιμενικο ότι κάποιος βρίσκεται στη θάλασσα, χωρίς όμως να αναφέρει την εμπλοκή του δικού του πλοίου.

Δυο λεπτά μετά οι επιβάτες του Έλυρος ειδοποιούν λιμενική και αστυνομική αρχή, στις 9 και 40 ανασύρεται ο 36χρονος νεκρός από τη θάλασσα, 9 και 42 δίνεται εντολή για διακοπή του πλού και στις 10 δίνεται εντολή για επιστροφή του πλοίου στο λιμάνι.

Το λεγόμενο «μαύρο κουτί», το οποίο καταγράφει τις συνομιλίες της γέφυρας και όλες τις κινήσεις του πλοίου, αναμένεται να ανοίξει το επόμενο διάστημα, ώστε από εκεί να αντληθούν περισσότερα στοιχεία και δεδομένα για το δυστύχημα, αλλά και τις ακριβείς κινήσεις του πληρώματος μετά την τραγωδία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Daniel” - Καρδίτσα: Συνεχείς απεγκλωβισμοί από τα πλημμυρισμένα χωριά (εικόνες)

Κακοκαιρία “Daniel” - Λάρισα: Φουσκώνει απειλητικά ο Πηνειός

Φαρμακονήσι: Δεκάδες παράτυποι μετανάστες σε βάρκες