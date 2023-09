Κόσμος

ΗΠΑ: Η Πελόζι υποψήφια για την επανεκλογή της στο αμερικανικό Κογκρέσο

Η Δημοκρατική πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, 83 ετών, δήλωσε σήμερα ότι είναι υποψήφια για την επανεκλογή της στην έδρα της στην Καλιφόρνια.

"Η χώρα μας πρέπει να δείξει στον κόσμο ότι η σημαία μας λάμπει πάντα", δήλωσε αυτή η μεγάλη μορφή της αμερικανικής πολιτικής στην πλατφόρμα Χ. "Για τον λόγο αυτό είμαι υποψήφια για την επανεκλογή μου".

Η ανακοίνωση γίνεται παρά το γεγονός ότι στην Αμερική γίνονται έντονες συζητήσεις για τη γήρανση της πολιτικής τάξης: ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι 80 ετών, ο αντίπαλός του Ντόναλντ Τραμπ είναι 77.

Πρώτη γυναίκα που κατείχε την προεδρία της κάτω βουλής του Κογκρέσου, η Νάνσι Πελόζι αρνήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο τη θέση της επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ανακοινώνοντας ότι θέλει να "αφήσει χώρο για τη νέα γενιά".

Πλέον είναι μια απλή βουλευτής της Καλιφόρνιας, αλλά διατηρεί μεγάλη επιρροή στον λόφο του Καπιτωλίου, τον οποίο διασχίζει από το 1987.

Επί μακρόν το τρίτο ισχυρότερο πρόσωπο του αμερικανικού κράτους μετά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, η Πελόζι εξελέγη πρώτη φορά στη θέση του "Speaker", του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων το 2007. Είναι γνωστή για τον ρόλο της ως η πρώτη που εναντιώθηκε στον Τραμπ, τον οποίο πολέμησε με σφοδρότητα όταν αυτός ήταν στον Λευκό Οίκο.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο σύζυγός της Πολ δέχθηκε επίθεση μέσα στη νύχτα στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια από έναν ένοπλο άνδρα που έφερε σφυρί. Ο δράστης έψαχνε την Πελόζι που την κατηγορούσε ότι ψεύδεται και της οποίας σκόπευε να "σπάσει τα γόνατα".

