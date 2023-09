Κοινωνία

Κακοκαιρία "Daniel" - Καρδίτσα: νεκροί, απεγκλωβισμοί και αγωνιώδης νύχτα

Αγωνιώδης η νύχτα στην Καρδίτσα. Φόβοι για αύξηση του αριθμού των νεκρών στην περιοχή.

Συνεχίζονται οι δραματικές διασώσεις στις περιοχές τις Θεσσαλίας, με την νύχτα να είναι αγωνιώδης.

Το βράδυ της Παρασκευής η πυροσβεστική ενημέρωσε για την ανάσυρση σορού ηλικιωμένης από οικία στην περιοχή Μαραθέα Καρδίτσας, δημιουργώντας αρχικά την εντύπωση πως πρόκειται για το ενδέκατο θύμα. Σύμφωνα, όμως με τις νεότερες πληροφορίες όπως διευκρινίσθηκε ο αριθμός των νεκρών είναι 10.

Τα στοιχεία για τους 10 νεκρούς

Αναλυτικά, οι 10 συνάνθρωποί μας που έχουν εντοπιστεί νεκροί μέχρι στιγμής σε Πήλιο, Βόλο, Καρδίτσα και Δομοκό, είναι οι εξής:

1. Στις 5-09-2023 άνδρας 51 ετών που παρασύρθηκε στον Άγια Αικατερίνη Βόλου

2. Στις 6-09-2023 γυναίκα 87ετων στο Πάλτση Πηλίου

3. Στις 6-09-2923 άνδρας 82 ετών στον Ελληνόπυργο Καρδίτσας

4. Στις 7-09-2023 51 ετών στο Πετρωτό Δομοκού

5. Στις 7-9-2023 2 ηλικιωμένες (75 και 85) από οικία στην Αστρίτσα

6. Στις 8-09-2023 μια ηλικιωμένη στη Μαραθέα από οικία

7. Στις 8-09-2023 δυο γυναίκες από δύο διαφορετικές οικίες στον Παλαμά, η πρώτη πνιγμένη και η δεύτερη καταπλακωμένη

8. Στις 8-09-2023, μια γυναίκα από την παραλία Θεοτόκος πλησίον του οικισμού Λυρή στο νοτιοανατολικό Πήλιο. Τη δικογραφία ανέλαβε το Λιμενικό επειδή εντοπίστηκε στην παραλιακή περιοχή. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Βόλου.





Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η γιγάντια επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκων, με τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα ελικόπτερα και τα μηχανήματα του στρατού να επεμβαίνουν και να διασώσουν κόσμο.

Στο γήπεδο του Αστέρα Καρδίτσας συνεχώς προσγειώνονται ελικόπτερα με ανθρώπους που έχουν διασωθεί από την ευρύτερη περιοχή του Παλαμά αλλά και της Φαρκαδόνας Τρικάλων.

Ηλικιωμένοι κυρίως, αλλά και οικογένειες με παιδιά, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, καθώς παρέμειναν αβοήθητοι για ατελείωτες ώρες σε στέγες σπιτιών και υψηλότερα κτίρια, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό και με το φόβο ότι δε θα τα καταφέρουν.

