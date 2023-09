Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: χιλιάδες διασώσεις από την Πυροσβεστική στις πληγείσες περιοχές

Χιλιάδες απεγκλωβισμοί και διασώσεις έχουν πραγματοποιηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία τα τελευταία 24ωρα.

Συνολικά 2.806 διασώσεις - απομακρύνσεις ατόμων, που μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, έχουν πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, έως σήμερα Σάββατο τις 7 το πρωί, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 7.687 κλήσεις, που αφορούσαν κυρίως αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλή σημεία.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 5.427 κλήσεις, εκ των οποίων:

Στη Μαγνησία, 2.272 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 790 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 630 άτομα

Στην Λάρισα 670 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 193 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 190 άτομα

Στην Καρδίτσα, 1.480 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 310 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 710 άτομα

Στα Τρίκαλα, 885 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 143 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 610 άτομα

Στη Σκιάθο, 120 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 28 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 35 άτομα

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 923 κλήσεις, εκ των οποίων:

Σε περιοχές της βόρειας Εύβοιας 115 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 38 αντλήσεις υδάτων, 12 κοπές δέντρων και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 9 άτομα

Στο Δομοκό και στη Λαμία Φθιώτιδας 720 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 315 αντλήσεις υδάτων και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 142 άτομα

Στη Θήβα και στη Λιβαδειά Βοιωτίας 22 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 19 αντλήσεις υδάτων και μεταφέρθηκε σε ασφαλή σημείο 1 άτομο

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 40 κλήσεις, εκ των οποίων:

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν, 1 άντληση υδάτων, 10 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων

Στη Χαλκιδική πραγματοποιήθηκαν 14 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων

Στις Σέρρες πραγματοποιήθηκε 1 κοπή δέντρου

Στην Κατερίνη Πιερίας πραγματοποιήθηκαν 2 αντλήσεις υδάτων

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 147 κλήσεις, εκ των οποίων:

Στις Σπέτσες 12 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 αντλήσεις υδάτων

Στην Επίδαυρο 40 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 24 αντλήσεις υδάτων, 6 κοπές δέντρων και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 8 άτομα

Στο Κρανίδι 80 κλήσεις, και πραγματοποιήθηκαν 71 αντλήσεις υδάτων και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 7 άτομα.

Στη Μονεμβασιά πραγματοποιήθηκαν 5 αντλήσεις υδάτων

Στην Κόρινθο πραγματοποιήθηκαν 2 αντλήσεις υδάτων

Στην Περιφέρεια Αττικής 1.150 κλήσεις, εκ των οποίων:

Σε περιοχές του λεκανοπεδίου 1026 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 716 αντλήσεις υδάτων, 75 κοπές δέντρων και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 44 άτομα.

Στην Αίγινα και στο Αγκίστρι 124 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 49 αντλήσεις υδάτων

Από την Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι εχθές Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 420 εναέριες διασώσεις.

110 εναέριες διασώσεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023 και επιχείρησαν 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων, 3 είχαν διατεθεί από το Γ.Ε.ΕΘ.Α. και

310 εναέριες διασώσεις πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2023 και επιχείρησαν 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων, 7 είχαν διατεθεί από το Γ.Ε.ΕΘ.Α. και 3 είχαν διατεθεί μέσω διμερών συμφωνιών από την Ελβετία.

Ταυτόχρονα, τα εναέρια μέσα καθώς και Σ.μη.Ε.Α. του Π.Σ. κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι το τελευταίο φως μετέφεραν τρόφιμα, νερό, φάρμακα και είδη κλινοστρωμνής, ενώ τα επίγεια μέσα συνεχίζουν τις ίδιες ενέργειες, σε πληγέντες των περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σημειώνεται ότι όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε γενική επιφυλακή. Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

