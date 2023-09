Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: “Φούσκωσε” κι άλλο ο Πηνειός και απειλεί τη Λάρισα

Στα 10 μέτρα φτάνει η στάθμη του Πηνειού. Επιχειρήσεις διάσωσης από αέρος και με βάρκες. Στους δέκα ο νεκροί από τις πλημμύρες.

-

Φόβοι ότι τις επόμενες ώρες μπορεί να πλημμυρίσει ο Πηνειός ποταμός εντός της πόλης της Λάρισας, υπάρχουν από τους αρμόδιους φορείς και τον Δήμο Λαρισαίων καθώς το ύψος του ποταμού έφτασε τα 10 μέτρα.

Παράλληλα συνεχίζονται τα πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές συνοικίες της πόλης από υπερχείλιση των φρεατίων με αποτέλεσμα να έχουν εκκενωθεί, με τους κατοίκους να μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο.

Οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν ακόμη και με βάρκες προκειμένου να απεγκλωβίσουν κατοίκους σε διάφορα σημεία της πόλης, τα οποία έχουν «παγιδευτεί» με νερό. Σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό, στην εκπομπη του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί" στην περιοχή του θεσσαλικού κάμπου επιχειρούν 20 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής και του Στρατού.

Μεταξύ άλλων και δεκάδες εθελοντές μαζί με τις υπηρεσίες του δήμου Λαρισαίων συνεχίζουν να γεμίσουν τσουβάλια με άμμο που χρησιμοποιούνται για αναχώματα όπου χρειαστεί ώστε προστατεύουν όσο μπορούν οι κατοικίες.

Στους δέκα οι νεκροί από την κακοκαιρία

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ο αριθμός των νεκρών από την κακοκαιρία είναι δέκα και συγκεκριμένα:

1. Στις 5-09-2023 άνδρας 51 ετών που παρασύρθηκε στον Άγια Αικατερινη Βόλου

2. Στις 6-09-2023 γυναίκα 87 ετων στο Πάλτση Πηλίου

3. Στις 6-09-2923 άνδρας 82 ετών στον Ελληνόπυργο Καρδίτσας

4.Στις 7-09-2023 51 ετών στο Πετρωτο Δομοκου

5. Στις 7-9-2023 2 ηλικιωμένες (75 και 85) από οικία στην Αστρίτσα

6. Στις 8-09-2023 μια ηλικιωμένη στη Μαραθεα από οικία

7. Στις 8-09-2023 δυο γυναίκες από δύο διαφορετικές οικίες στον Παλαμά, η μια πνιγμένη και η αλλη καταπλακωμένη

8. Στις 8-09-2023, μια γυναίκα από την παραλία Θεοτόκος πλησιον του οικισμού Λυρή στο νοτιοανατολικο Πήλιο. Τη δικογραφία ανέλαβε το Λιμενικό επειδή εντοπίστηκε στην παραλιακή περιοχή. Μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Αργαλαστής και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Βόλου.

