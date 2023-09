Κοινωνία

Blue Horizon - Δολοφονία Αντώνη Καρυώτη: στον ανακριτή οι 3 από τους 4 κατηγορούμενους

Τι συνέβη με τον τέταρτο κατηγορούμενο κια δεν παρέστη στην ανάκριση.

Λίγο μετά τις εννιά το πρωί έφτασαν οι τρεις από τους τέσσερις κατηγορουμένους για την ανθρωποκτονία του 36χρονου Αντώνη Καρυώτη στο δικαστήριο του Πειραιά.

Ο τέταρτος αξιωματικός καταστρώματος σύμφωνα με πληροφορίες εμφάνισε πρόβλημα υγείας.

Ο δικηγόρος του πλοιάρχου δήλωσε ότι θα ζητηθεί αναβολή καθώς έχουν προκύψει νέα στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ο Εισαγγελέας Πειραιά άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στα 4 μέλη του πληρώματος για το θάνατο του 36χρονου ενώ όλοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν για σήμερα.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του Υπάρχου ο Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σε βάρος του Καπετάνιου του πλοίου για το κακούργημα της Επικίνδυνης Παρέμβασης στις Θαλάσσιες Συγκοινωνίες, αδίκημα που μετά την τραγωδία των Τεμπών και την αυστηροποίηση των σχετικών ποινών τιμωρείται ακόμη και με ισόβια κάθειρξη, και στα άλλα δύο μέλη του πληρώματος δίωξη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

