Blue Horizon - Δολοφονία Αντώνη Καρυώτη: προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι κατηγορούμενοι

Πότε αναμένεται να απολογηθεί ο τέταρτος κατηγορούμενος του πληρώματος για την ανθρωποκτονία του 36χρονου Αντώνη.

Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο στις 9:30 το πρωί, μέρα που λήγει και το πενθήμερο της προσωρινής τους κράτησης, πήραν από την εισαγγελία Πειραιά τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του πλοίου «Blue Horizon» για το θάνατο του 36χρονου επιβάτη Αντώνη Καρυώτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 36χρονος, στην προσπάθειά του να μπει στο πλοίο της γραμμής για το Ηράκλειο της Κρήτης, απωθήθηκε από μέλη του πληρώματος, με αποτέλεσμα την πτώση του στη θάλασσα και τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων προέκυψαν νέα στοιχεία που περιελήφθησαν στη δικογραφία.

Σήμερα στην εισαγγελία οδηγήθηκαν οι τρεις από τους τέσσερις συλληφθέντες καθώς ο ένας των κατηγορουμένων ο υποπλοίαρχος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και είναι στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η απολογία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι στην εισαγγελία έχει παραδοθεί και το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που είχε διατάξει ο υπουργός Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτης για τη διερεύνηση των ευθυνών του προσωπικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά αναφορικά με το τραγικό περιστατικό.

