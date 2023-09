Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel”: Δωρεάν διόδια λόγω κλειστών δρόμων

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, λόγω των πλημμυρών, προκάλεσαν την παρέμβαση του υπουργείου Μεταφορών, για την οικονομική ελάφρυνση των οδηγών.

Δωρεάν και στα δύο ρεύματα θα είναι η διέλευση των οχημάτων από σήμερα έως τη Δευτέρα 11/9 στις 6 πμ, από τα διόδια στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, της Εγνατίας Οδού μεταξύ Θεσσαλονίκης και διασταύρωσης με Ιονία Οδό και στα δύο ρεύματα, με εντολή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα και του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Υποδομές, Νίκου Ταχιάου.

Η απόφαση ελήφθη με σκοπό τον περιορισμό του κόστους μετακίνησης, λόγω της διακοπής κυκλοφορίας στην ΠΑΘΕ, μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της κακοκαιρίας και με δεδομένη την επιπλέον επιβάρυνση, που θα προκύψει από την εναλλακτική αυτή διαδρομή.

Σημειώνεται ότι το κόστος για την ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. αναλαμβάνει το Δημόσιο, δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης, ενώ θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση εάν απαιτηθεί τυχόν παράταση του έκτακτου αυτού μέτρου.

Τέλος, η παραχωρησιούχος εταιρία οφείλει να διατηρεί αναλυτική καταγραφή των διελεύσεων.

