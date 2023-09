Τεχνολογία - Επιστήμη

Κακοκαιρία - Θεσσαλία: δορυφορικές εικόνες απεικονίζουν την καταστροφή (εικόνες)

Την απεικόνιση της καταστροφής στην Θεσσαλία, αποτυπώνουν δορυφορικές εικόνες, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Δορυφορικά δεδομένα του αμερικανικού δορυφόρου Landsat-8 που πέρασε πάνω από τη χώρα μας το πρωί της Παρασκευής 8 Σεπτεμβρίου 2023, δείχνουν σε υψηλή ανάλυση τις πρωτοφανείς πλημμύρες στον κάμπο της Θεσσαλίας. Το μεγαλύτερο μέρος των Νομών Τρικάλων και Καρδίτσας έχει κατακλυστεί από τα νερά χειμάρρων και παραποτάμων του Πηνειού (Εικόνα 1). Στην περιοχή της Λάρισας παρατηρείται ο Πηνειός ποταμός, ο οποίος βρίσκεται στα όρια της υπερχείλισης ακόμα και μέσα στην πόλη (Εικόνα 2).

Οι χάρτες με τα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr δείχνει με γαλάζιο χρώμα τις περιοχές της Θεσσαλίας που έχουν πλημμυρίσει.

Η οπτικοποίηση των πλημμυρισμένων εκτάσεων πραγματοποιήθηκε από την μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στην περιοχή της Λάρισας παρατηρείται ο Πηνειός ποταμός, ο οποίος βρίσκεται στα όρια της υπερχείλισης ακόμα και μέσα στην πόλη.

