Κακοκαιρία “Daniel”: πολιτική κόντρα για τις καταστροφικές πλημμύρες

Βολές της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για την διαχείριση της κακοκαιρίας. "Πυρά" Μαρινάκη σε ΣΥΡΙΖΑ για ψευδής ειδήσεις σχετικά με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Πολιτική κόντρα έχει ξεσπάσει για την διαχείριση της φονικής κακοκαιρίας που έπληξε σφόδρα την Θεσσαλία. Δραματική είναι η κατάσταση σε πολλές περιοχές, ενώ ο φόβος υπερχείλισης του Πηνειού ποταμού μεγαλώνει την ώρα που πραγματοποιούνται επιχειρήσεις διάσωσης από τα πλημμυρισμένα σπίτια.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μίλησε σε έντονο τόνο για τη "διασπορά fake news" που αφορούν στις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και για "πισώπλατα μαχαιρώματα" που υιοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά ανέφερε:

"Ενώ το σύνολο του κρατικού μηχανισμού και οι πολίτες μεγάλων περιοχών αντιμετωπίζουν το πιο έντονο φυσικό φαινόμενο που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της χώρας, διάφοροι βρήκαν ακόμα μία ευκαιρία για διασπορά αλλεπάλληλων fake news.

Σήμερα είδαμε κάποια μέσα να χτυπούν πισώπλατα με πρωτοφανή ψεύδη τις Ένοπλες Δυνάμεις, που προσπαθούν με κάθε τρόπο και σε αντίξοες συνθήκες να βοηθήσουν τους πολίτες στις πλημμυρισμένες περιοχές. Τα fake news διαψεύστηκαν πανηγυρικά, αφού πρώτα είχε προλάβει να τα υιοθετήσει υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Χθες στην αξιωματική αντιπολίτευση ανακάλυψαν υποτιθέμενες εισηγήσεις επιστημόνων που προέβλεπαν την ένταση του φαινομένου και δεν έγιναν δεκτές, πράγμα που δεν συνέβη ποτέ, ενώ έτερος υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για ενδεχόμενη απόκρυψη νεκρών. Αποκορύφωμα της χυδαιότητας αποτέλεσε η διακίνηση της ψευδούς είδησης περί δήθεν σπασίματος φράγματος για να σωθεί η Καρδίτσα σε βάρος άλλων περιοχών.

Τη στιγμή που οι διασώστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τη διάσωση συμπολιτών μας, οι «συνήθεις ύποπτοι» βρήκαν άλλη μία ευκαιρία να παίξουν το φτηνό μικροπολιτικό παιχνίδι τους. Τους καλούμε να δείξουν, έστω και τώρα, τον ελάχιστο σεβασμό σε εκείνους που επιχειρούν κάτω από αντίξοες συνθήκες στις πλημμυρισμένες περιοχές και στους ανθρώπους που αγωνιούν."

Ο υποψήφιος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, τοποθετήθηκε σχετικά με τις αποκαλύψεις στης ιστοσελίδας Documento για την πλημμυρισμένη βάση στο Στεφανοβίκειο.

Ο Στ. Κασσελάκης δήλωσε:



«Την ώρα της ανείπωτης τραγωδίας...

Κι ενώ αναζητούμε ακόμα τις ζωές που χάθηκαν μέσα στην ανικανότητα ενός κράτους να υπερασπιστεί τους ανθρώπους του…

Ένα από τα δεκάδες ερωτήματα που ταλάνιζαν την κοινωνία από την πρώτη στιγμή ήταν γιατί δεν πέταξαν τα ελικόπτερα για διάσωση. Προσωπικά δεν «αγόρασα» τη φτηνή δικαιολογία περί ανέμου.

Σήμερα αποκαλύφθηκε γιατί δεν πέταξαν:

Τα ελικόπτερα «πνίγηκαν» στη λάσπη!

Ανάμεσά τους Χιούι, Kiowa, ελικόπτερα εκπαίδευσης και -σύμφωνα με πληροφορίες- ακόμα και Απάτσι, το πιο σύγχρονο και πιο ακριβό πολεμικό μέσο της Αεροπορίας Στρατού.

Οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Documento είναι σοκαριστικές.

Ενάμιση μήνα μετά τις εκρήξεις στην 111 Πτέρυγα Μάχης στην Αγχίαλο, η 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο έμεινε κι αυτή ξέφραγο αμπέλι.

Πόσα Rafale σε παρελάσεις, πόσα pass σε πολίτες να κρύψουν τόση ανικανότητα;

Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και η στιγμή δε μου επιτρέπει περιττές διατυπώσεις.

Ένα πράγμα πρέπει να γνωρίζουν: θα λογοδοτήσουν. Είναι δέσμευση. Είναι πατριωτικό καθήκον».

Ανακοίνωση εξέδωσε το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στην οποία ζητεί μεταξύ άλλων την επίσημη ενημέρωση για τους αγνοούμενους.

"Ήδη θρηνούμε συνανθρώπους μας από την ανείπωτη τραγωδία, η οποία δυστυχώς δεν έχει τέλος. Το ελάχιστο που κάνουμε, είναι να είμαστε δίπλα στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας.

Οι ευθύνες είναι τεράστιες.

Δεδομένου, ότι ο Γολγοθάς που βιώνουν οι οικογένειες των αγνοουμένων είναι τεράστιος, ζητάμε από την κυβέρνηση να ενημερώσει άμεσα και επίσημα, πόσοι είναι οι συνάνθρωποί μας που αγνοούνται και εάν υπάρχει μηχανισμός καταγραφής προκειμένου να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός τους."

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για την βάση του Στεφανοβικείου:

«Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει ότι, το σύνολο των Ελικοπτέρων (Ε/Π) που σταθμεύουν στην έδρα της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1ης ΤΑΞΑΣ) στο Αεροδρόμιο (Α/Δ) του Στεφανοβικείου Βόλου, έχει μεταφερθεί με ασφάλεια σε στεγνή πίστα εντός του Α/Δ, σύμφωνα με τις υφιστάμενες, ισχύουσες και πάγιες διαδικασίες περί ασφάλειας υλικού και εγκαταστάσεων.

Αρχικά σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα μεταφέρθηκαν όλα τα λειτουργικά, εν χρήσει και επιχειρησιακά Ε/Π. Στην συνέχεια τελευταία μετακινήθηκαν τα Ε/Π (UH-1H) που έχουν χαρακτηριστεί ανενεργά λόγω παλαιότητας (60 ετών) και αποσυρθεί από την ενεργό υπηρεσία από ετών. Αυτά απεικονίζονται σε φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Το αεροδρόμιο του Στεφανοβικείου παραμένει επιχειρησιακό. Όλα τα Ε/Π εντός αυτού είναι ασφαλή. Εξυπακούεται ότι τηρείται ετοιμότητα μετασταθμεύσεως και σε άλλες βάσεις της περιοχής ή και αλλού, σύμφωνα με τα ισχύουσες πάγιες διαδικασίες (πρωτόκολλα), αν η δυναμική κατάσταση του φαινομένου το επιβάλλει».

Παρεμβάσεις του ΚΚΕ για την κατάσταση και τα επείγοντα προβλήματα στη Θεσσαλία

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, επικοινώνησε, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τηλεφωνικά με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια, «προκειμένου να του εκφράσει την ανησυχία του για τον κίνδυνο που υπάρχει να πλημμυρίσουν και άλλες συνοικίες στην πόλη της Λάρισας, με δεδομένο ότι η στάθμη του Πηνειού ποταμού είναι ανεβασμένη στα 10 μέτρα. Σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του λαού της πόλης».

Ο υπουργός απάντησε ότι «η κατάσταση είναι προς το παρόν ελεγχόμενη καθώς φαίνεται ότι τις επόμενες ώρες θα υποχωρήσει η στάθμη του Πηνειού».

Επίσης, αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Κύριλλο Παπασταύρου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και τους Γιώργο Λαμπρούλη, βουλευτή Λάρισας του ΚΚΕ και Τάσο Τσιαπλέ, υποψήφιο περιφερειάρχη Θεσσαλίας με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», επισκέφθηκε το Συντονιστικό Κέντρο στη Λάρισα. Εκεί συναντήθηκε με τον αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Λάρισας, Βασίλη Πινακά και «του κατέθεσε υπόμνημα με άμεσα μέτρα που πρέπει να παρθούν ανάμεσα στα οποία:

1. Την κινητοποίηση όλων των μηχανισμών του κράτους και των σωστικών μέσων, για τον γρήγορο απεγκλωβισμό όσων παραμένουν εγκλωβισμένοι, πριν θρηνήσουμε κι άλλα θύματα.

2. Να παρθούν όλα τα τεχνικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πλημμυρών από τον Πηνειό.

3. Να εξασφαλισθεί η δυνατότητα διεξόδου από τη Λάρισα προς άλλες περιοχές αν προκύψει ανάγκη.

4. Να δημιουργηθούν έκτακτες υποδομές «στρατιωτικού τύπου» σε ανοιχτούς χώρους για την αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων υγείας, παροχής πρώτων βοηθειών και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και διάθεσης φαρμάκων, προς τους πληγέντες, σε όσους χρειάζονται και είναι αποκλεισμένοι, στον τόπο τους, με ευθύνη της 5ης ΥΠΕ και των Κέντρων Υγείας.

5. Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση υγειονομικών επιδημιολογικών προβλημάτων (απολυμάνσεις, ψεκασμούς, κλπ). Να αποστραγγιστούν άμεσα οι περιοχές οι οποίες εγκυμονούν υγειονομικό κίνδυνο. Με ευθύνη του κράτους να παρακολουθούνται οι περιβαλλοντικές παράμετροι, η επιδημιολογική επιτήρηση και παρακολούθηση των επιπτώσεων των μεταδοτικών νοσημάτων στη δημόσια υγεία.

6. Εξασφάλιση σε όλους, εγκλωβισμένους και πληγέντες καθημερινά, δωρεάν (νερού, τροφής, ρουχισμό), είτε μένουν προσωρινά σε κλειστούς χώρους (π.χ. γυμναστήρια, στα οποία πρέπει να προστεθούν επαρκείς χημικές τουαλέτες), είτε σε ξενοδοχεία με ευθύνη περιφέρειας και δήμων».

Ο αντιπεριφερειάρχης «επίσης διατύπωσε την εκτίμηση ότι η κατάσταση προς το παρόν ελέγχεται».

«Ωστόσο», όπως επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση, «παρά τις διαβεβαιώσεις ο λαός πρέπει να παραμένει σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο που θα προκύψει».

