Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel” - Θεσσαλία: Καταγγελίες για πλιάτσικο στις πληγείσες περιοχές

Η θεομηνία έχει καταστρέψει τα πάντα στο πέρασμά της και ο θεσσαλικός κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη

Κορυφώνεται η αγωνία για τους εγκλωβισμένους που παραμένουν στα σπίτια τους χωρίς νερό, τροφή και ρεύμα. Επίσης, φόβοι εκφράζονται και για πλιάτσικο σπιτιών, αυτοκινήτων και μηχανημάτων.

Οι κάτοικοι είναι απεγνωσμένοι καθώς από τη μία προσπαθούν να σωθούν και από την άλλη φοβούνται ότι θα βρουν τα σπίτια τους λεηλατημένα.

Ο υδάτινος εφιάλτης έχει καταστρέψει τα πάντα στο πέρασμά του και ο θεσσαλικός κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, λόγω του τεράστιου όγκου υδάτων που έπεσε από τις ισχυρές νεροποντές.

Η μάχη με τους απεγκλωβισμούς κατοίκων συνεχίζεται σε όλη τη Θεσσαλία με τον κίνδυνο να μην έχει περάσει για πολλά χωριά του θεσσαλικού κάμπου.

