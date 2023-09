Πολιτισμός

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί η κόρη του 4 χρόνια μετά τον θάνατό του

Τέσσερα χρόνια πριν σαν σήμερα «έφυγε από τη ζωή ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας σε ηλικία 62 ετών από ανακοπή καρδιάς.

Ο χαμός του αγαπημένου καλλιτέχνη σκόρπισε τη θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο.

Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του, η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

«Τέσσερα» έγραψε μόνο στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία συνόδευε μια φωτογραφία του πατέρα της να ερμηνεύει σε κάποια συναυλία του.

