Κακοκαιρία “Daniel” - ΑΔΕΔΥ: Οικονομική ενίσχυση στους πλημμυροπαθείς

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ απευθύνει τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

"Τη βαθιά της οδύνη για τα θύματα που άφησαν πίσω τους οι καταστροφικές πλημμύρες σε όλους τους νομούς της Θεσσαλίας (Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας), καθώς και την αμέριστη συμπαράστασή της στους πληγέντες", εκφράζει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της έμπρακτης αλληλεγγύης και της συμπαράστασής της, αποφάσισε να διαθέσει στα κατά τόπους νομαρχιακά τμήματα ΑΔΕΔΥ της Θεσσαλίας το ποσό των 10.000 ευρώ, προκειμένου αυτό να διατεθεί άμεσα για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης.

Επίσης, καλεί τις ομοσπονδίες-μέλη της, τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΥ και τα πρωτοβάθμια σωματεία όλης της χώρας, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να βοηθήσουν με κάθε τρόπο τους πληγέντες.

«Η αλληλεγγύη και η δράση των συνδικάτων, καθώς και του λαού, αποτέλεσαν πάντα και αποτελούν και τώρα τη μεγαλύτερη ασπίδα προστασίας των θυμάτων των καταστροφών» επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωσή της.

