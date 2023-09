Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Θεσσαλία: Στους 6 οι αγνοούμενοι από τη θεομηνία - Σε ετοιμότητα για εκκένωση δεκάδες περιοχές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε συναγερμό οι αρχές λόγω της ανόδου στη στάθμη του Πηνειού

-

Σε επιφυλακή παραμένουν οι Αρχές στη Θεσσαλία και ειδικά στα χωριά κοντά στον Πηνειό, ο οποίος έχει σπάσει με αποτέλεσμα ήδη να έχουν πλημμυρίσει αρκετές περιοχές.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, σε έκτακτη ενημέρωση για την κακοκαιρία Daniel, «τις τελευταίες ώρες ο ποταμός Πηνειός υπερχειλίζει στις χαμηλότερα υψομετρικές περιοχές και ειδικότερα όσο πλησιάζουμε στις εκβολές του και πιο συγκεκριμένα προς την ανατολική και νότια πλευρά, δηλαδή την δίοδο προς τη λίμνη Κάρλα καθώς επίσης και στις βορειοανατολικές εκβολές του.

Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως ανακοινώθηκε, είχαν εκδοθεί πέντε μηνύματα από το 112 και συγκεκριμένα:

14:08 για απομάκρυνση των κατοίκων από Ομορφοχώρι προς Πλατύκαμπο.

15:45 προειδοποιητικό μήνυμα ετοιμότητας για τους κατοίκους των περιοχών Κάτω Ραψάνη, Τέμπη, Ιτέα, Γόννοι, Μακρυχώρι, Ευαγγελισμός.

16:02 προειδοποιητικό μήνυμα για τους κατοίκους των περιοχών Αλεξανδρινή, Παλαιόπυργος, Μεσάγγαλα, Ομόλιο, Στόμιο, Καστρί-Λουτρό και Κουλούρα.

16:59 προειδοποιητικό μήνυμα για τους κατοίκους των περιοχών Ριζόμυλος, Στεφανοβίκειο, Αρμένιο, Σωτήριο, Κόκκινες, Νίκη, Αχίλλειο, Λοφίσκος, Καλαμάκι και Μελισσά.

17:18 προειδοποιητικό μήνυμα για τους κατοίκους των περιοχών Αναγέννηση, Μέλια, Μόδεστος, Πρόδρομος, Γλαύκη, Πλατύκαμπος, Ελευθέριο, Δήμητρα, Νεοχώρι, Νάματα, Καστρί, Κάτω Αμυγδαλή.

Λίγο μετά τις 22.30 εστάλη μήνυμα μέσω του «112» για εκκένωση του χωριού Νάματα προς Λάρισα μέσω Γλαύκης «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Νάματα απομακρυνθείτε προς Λάρισα μέσω Γλαύκης λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα.

Επτά οι αγνοούμενοι

Την ίδια ώρα στους επτά αυξήθηκε ο αριθμός των αγνοούμενων από την κακοκαιρία Daniel, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 10 νεκρούς.

Στους τέσσερις που είχαν ανακοινωθεί επίσημα προστέθηκαν ένας 58χρονος στο Πέτρινο Καρδίτας, μια 85χρονη και ο γιος της 65 ετών στη Μεταμόρφωση Καρδίτσας.

Ειδικότερα:

Από 5-09-2023, αγνοείται ένας (1) 42χρονος στην Αγία Αικατερίνη Βόλου

Από 7-09-2023 αγνοούνται δύο (2) Αυστριακοί (πιθανόν ζευγάρι, αγνώστου ηλικίας) στα Ποτιστικά Πηλίου

Στις 09-09-2023, αγνοείται ένας (1) ανάμεσα στους οικισμούς ‘Αγιος Δημήτριος και Πέτρινο.

Στις 09-09-2023, αγνοούνται δύο (2) άτομα (μια ηλικιωμένη 85χρονη και ο γιος της 65χρονος) στην περιοχή Μεταμόρφωση.