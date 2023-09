Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Στον 77χρονο αγνοούμενο από την Πάλτση Μαγνησίας ανήκει η σορός που βρέθηκε στην Εύβοια

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του 77χρονου αναγνωρίστηκε από την σύζυγό του.

Σε 77χρονο από τον Βόλο ανήκει η σορός άνδρα που βρέθηκε στην παραλία των Ελληνικών στην Εύβοια το απόγευμα του Σαββάτου (9/9).

Η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε να επιπλέει στη θέση Τουρκονέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η σορός του 77χρονου αναγνωρίστηκε από την σύζυγό του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανάσυρση της σορού από τη θάλασσα έγινε από άνδρες του λιμεναρχείου των Ωρεών, λόγω του ότι υπάρχουν πολλά φερτά υλικά μέσα στη θάλασσα και ήταν αδύνατον να γίνει με σκάφος.

