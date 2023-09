Κοινωνία

Απατεώνας έκλεβε ιδιοκτήτες και υπαλλήλους επιχειρήσεων με προπληρωμένες κάρτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχυριζόταν στο τηλέφωνο μιλώντας με προμηθευτές, και τους έπειθε να του δώσουν τους κωδικούς των καρτών.

-

Συνελήφθη, το βράδυ της Παρασκευής στη Νέα Φιλαδέλφεια, 50χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για απάτη κατ΄εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία στον εντοπισμό του 50χρονου συνέδραμε το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας έπειτα από διερεύνηση και αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με την εγκληματική του δράση. Όσον αφορά τη μεθοδολογία εξαπάτησης, ο 50χρονος καλούσε τηλεφωνικά ιδιοκτήτες - υπαλλήλους καταστημάτων που πωλούσαν προπληρωμένες κάρτες και υποδύονταν τον υπάλληλο της εκάστοτε εταιρείας που διαχειρίζεται τις εν λόγω κάρτες.

Στην συνέχεια ο κατηγορούμενος με πρόφαση την επίλυση τεχνικού ζητήματος, αποσπούσε από τα θύματα τους κωδικούς από τις προς πώληση κάρτες, επωφελούμενος το χρηματικό ποσό των καρτών και ζημιώνοντας οικονομικά τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Όπως προέκυψε από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις απάτης σε διάφορες περιοχές τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας (Αθήνα, Αγία Βαρβάρα, 'Αλιμος, Ελευσίνα, Νέα Ιωνία, Ραφήνα, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αγρίνιο). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν η τηλεφωνική σύνδεση από την οποία καλούσε τους παθόντες, προπληρωμένες κάρτες και χειρόγραφες σημειώσεις. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στο Μαρόκο - ΥΠΕΞ: Δεν υπάρχει αναφορά για Έλληνες αγνοούμενους ή τραυματίες

Κακοκαιρία “Daniel” - ΑΔΕΔΥ: Οικονομική ενίσχυση στους πλημμυροπαθείς

ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα