Δυτική Όχθη: Νεκρός 16χρονος που δέχθηκε πισώπλατη σφαίρα

Μία παρέα εφήβων βρέθηκε στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων σε καταυλισμό της Χεβρώνας.

Ένας 16χρονος Παλαιστίνιος έπεσε νεκρός από πυρά ισραηλινών δυνάμεων σε ένα καταυλισμό προσφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο έφηβος Μιλάντ Μουνθέρ αλ Ραέ σκοτώθηκε στην είσοδο του προσφυγικού καταυλισμού αλ-Αρούντ κοντά στην πόλη της Χεβρώνας, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Χτυπήθηκε στην πλάτη από σφαίρες ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων», υπογραμμίαζει η ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε κάποιο άμεσο σχόλιο.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa ανέφερε οι ισραηλινές δυνάμεις έκαναν χρήση «πραγματικών σφαιρών και έριξαν δακρυγόνα κατά νεαρών ανδρών και παιδιών» στην είσοδο του καταυλισμού, προκαλώντας τον θάνατο του 16χρονου.

Από την αρχή του έτους, η βία που συνδέεται με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση έχει κλιμακωθεί, έχοντας στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 227 Παλαιστινίων, 32 Ισραηλινών, μίας Ουκρανής και ενός Ιταλού, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημες πηγές.

Αυτός ο απολογισμός περιλαμβάνει, από την παλαιστινιακή πλευρά, μαχητές και άμαχους πολίτες, και από την ισραηλινή πλευρά, κυρίως πολίτες και τρία μέλη της αραβικής μειονότητας στο Ισραήλ.

