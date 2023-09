Κοινωνία

Τροχαίο στην ΠΑΘΕ: Λεωφορείο συγκρούστηκε με όχημα

Νεκροί από το σοβαρό τροχαίο που σημειωθηκε στο ύψος των Ευζώνων.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο 521χλμ της ΠΑΘΕ, στην έξοδο προς Εύζωνες, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με όχημα.

Στο λεωφορείο επέβαιναν 47 άτομα, από τη Σερβία και στο ΙΧ τρία άτομα τα οποία και ανασύρθηκαν νεκρά.

Οι επιβάτες του λεωφορείου δεν έχουν τραυματιστεί, καθώς έπεσε σε παράπλευρο ρέμα.

Τα αίτια του τροχαίου δεν έχουν διευκρινιστεί, ενώ στο σημείο βρίσκονται η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Λόγω της καταστροφικής επέλασης της κακοκαιρίας, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ:

στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, από την χ/θ 400+265 (όρια Δ.Α. Λάρισας με Δ.Α. Πιερίας) έως την χ/θ 348+106 (A/K Νίκαιας)

στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

από την χ/θ 261+280 (όρια νομού Μαγνησίας – νομού Φθιώτιδας) έως την χ/θ 321+580 (όρια νομού Μαγνησίας – νομού Λάρισας), εξαιρουμένων αυτών με προορισμό έως και την πόλη της Λάρισας &

από την χ/θ 348+106 (A/K Νίκαιας) έως την χ/θ 400+265 (όρια Δ.Α. Λάρισας με Δ.Α. Πιερίας).

