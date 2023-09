Κοινωνία

Blue Horizon: στον ανακριτή οι τρεις από τους τέσσερις συλληφθέντες

Στον ανακριτή οι κατήγορούμενοι για την ανθρωποκτονία στον Πειραιά, μετά την αναβολη΄που έλαβαν.

Στην εισαγγελία Πειραιά οδηγήθηκαν σήμερα τα τρία από τέσσερα μέλη του πληρώματος του πλοίου Blue Horizon προκειμένου να απολογηθούν για τον θάνατο του 36χρονου επιβάτη Αντώνη Καργιώτη. Το ένα μέλος του πληρώματος που είναι ο υπεύθυνος καταστρώματος νοσηλεύεται με πρόβλημα υγείας στο νοσοκομείο και θα μεταβεί εκεί η εισαγγελική αρχή προκειμένου να λάβει την απολογία του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 36χρονος, στην προσπάθειά του να μπει στο πλοίο της γραμμής για το Ηράκλειο της Κρήτης, απωθήθηκε από μέλη του πληρώματος, με αποτέλεσμα την πτώση του στη θάλασσα και τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων προέκυψαν νέα στοιχεία που περιελήφθησαν στη δικογραφία.

Σημειώνεται ότι στην Εισαγγελία έχει παραδοθεί και το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που είχε διατάξει ο υπουργός Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτης για τη διερεύνηση των ευθυνών του προσωπικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά αναφορικά με το τραγικό περιστατικό.

