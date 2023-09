Πολιτική

Κακοκαιρία - Αγοραστός στον ΑΝΤ1: ποιοι δεν έχουν νερό και ρεύμα;

Τι είπε ο Κώστας Αγοραστός στον ΑΝΤ1 για την διαχείριση της κακοκαιρίας από την Περιφέρεια, τα έργα που είχαν γίνει και τις "βολές" που δέχτηκε.

Με την Θεσσαλία να μετρά για ακόμη μία ημέρα τις πληγές της από την κακοκαιρία "Daniel" και τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται, μίλησε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός.

Μεταξύ αλλων ο Κώστας Αγοραστός, μίλησε για τα έργα που έγιναν μετά την προηγούμενη κακοκαιρία "Ιανός" που είχε πλήξει την περιοχή αλλά δεν ήταν αρκετά για να μετριάσουν το μέγεθος της καταστροφής.

Αρχικά επεσήμανε ότι "Η πυροσβεστική και στρατιωτικές δυνάμεις ήταν σε ετοιμότητα στην περιοχή για να επιχειρήσουν. Το πρώτο μέλημα είναι η μεταφορά των ανθρώπων σε ασφαλές σημείο και η περίθαλψή τους."

Όσον αφορά σε καταγγελίες ότι πολλές περιοχές είναι χωρίς νερό και ρευμα ενώ υπάρχουν και εγκλωβισμένα άτομα ανέφερε: “Να ενημερώσουν το 112 ή τον Δήμο και άμεσα θα μεταβούν δυνάμεις για τον απεγκλωβισμό τους. Αν ο Δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή ο τοπικός κοινοτάρχης δεν είναι εκεί που ξέρουν τα προβλήματα… Ποιοι είναι χωρίς νερό και ρεύμα; να ενημερώσουν για να τους βοηθήσουμε”.

Όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα και το γιατί δεν απέδωσαν είπε μεταξύ άλλων ότι 210 εκατ. ευρώ αντιπλημμυρικά έργα και όμως είχαμε καταστροφή. "Αυτή η κρίση ξεπερνάει την ανθρώπινη φύση", τόνισε

“Δεν είναι αντιπλημμυρικό έργο η γέφυρα που είχε χτιστεί το 1960. Καμία γέφυρα δεν έπεσε που είχε συντηρηθεί από τον Ιανό” ανέφερε και τόνισε τα έργα που έγιναν από την περιφέρεια για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Σχετικά με πυρά που δέχτηκε ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα τόνισε: “Τα έργα έχουν γίνει όλα. Προσωπική προβολή από έργα δεν έχουν γίνει. Τα τρολαρίσματα από τους γνωστούς αγνώστους είναι γνωστά."

"Όλα τα χρήματα πήγαν σε πραγματικά έργα. Όλα τα έργα ολοκληρώθηκαν. Όσον αφορά το ότι χρήματα από τον Ιανό πήγαν στην προσωπική του προβολή, τόνισε ότι είναι ντροπή να λέγεται κάτι τέτοιο και ψέματα.

Έριξε τόσο νερό σε 24 ωρες όσο μέσα σε δύο χρόνια. Όταν τα έργα σχεδιάζονται με προοπτική 100ετίας και γίνεται κάτι τέτοιο στην διετία.”, είπε.

"Τα έργα δεν τα κάνει όλα η περιφέρεια, τα κάνουν και τα υπουργεία, Η περιφέρεια έχει περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης. Τα μεγάλα έργα είναι ευθύνη του υπουργείου. Δεν επαρκεί η χρηματοδότηση για να γίνουν όλα τα έργα και όλοι οι καθαρισμοί.” ανέφερε και είπε συγψαρητήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για το αντιπλημμυρικό έργο στον Ενιπέα.

“Όλα τα έργα που γίνανε δεν μπορούσαν να σώσουν τη Θεσσαλία. Βάλτε 5 λίτρα νερό σε ένα μικρό μπουκάλι θα χωρέσει;”, είπε τονίζοντας τον μεγάλο όγκο νερού που έπεσε στην περιοχή.

Στη συνέχεια τόνισε ότι προτεραιότητα είναι να πάρουν οι άνθρωποι αποζημιώσεις για τα σπίτια, τις επιχειρήσεις, τις περιουσίες και τα ζώα τους.

"Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, έδρασε άμεσα. Το έργο είναι υποστηρικτικό στην Πολιτική Προστασία και στην Πυροσβεστική. Όλα τα μηχανήματα ήταν από την αρχή έξω όταν ζητήθηκαν." είπε σχετικά με την διαζείριση της κρίσης από την Περιφέρεια.

