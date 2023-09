Κοινωνία

Κακοκαιρία - Καρδίτσα: αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα με τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην κακοκαιρία "Daniel". Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 12.

-

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την φονική κακοκαιρία "Daniel" που έπληξε σφόδρα την Θεσσαλία.

Όπως έγινε γνωστό, το πρωί της Κυριακής, εντοπίστηκε ακόμη ένας άνδρας νεκρός από drone ανάμεσα στους οικισμούς Άγιος Δημήτριος και Πέτρινο, στην Καρδίτσα.

Πρόκειται για έναν 56χρονο, ο οποίος βρισκόταν στην επίσημη λίστα των αγνοούμενων από χθες, 9 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν οι σοροί μητέρας και γιου στην Μεταμόρφωση Καρδίτσας και γίνονται προσπάθειες για την ανάσυρσή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Σορός εντοπίστηκε στον Σαρωνικό

Fast Ferries: Έδεσε στη Ραφήνα μετά από πολύωρη περιπέτεια

Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις την Κυριακή