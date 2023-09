Υγεία - Περιβάλλον

Κακοκαιρία “Daniel” – Αγαπηδάκη: Μην καταναλώνετε το νερό

Οδηγίες προστασίας για την υγεία έδωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», λίγο μετά την ενημέρωση που έκανε από τη Λάρισα.

Ότι τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα είπε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, λίγο μετά την ενημέρωση που έκανε από το Επιχειρησιακό Κέντρο στη Λάρισα.

«Δεν έχουμε άμεσο κίνδυνο από τον ιό του Δυτικού Νείλου, θα έχουμε μετά από δέκα ημέρες, αλλά έχουμε φροντίσει γι αυτό», είπε για τα κουνούπια, σημειώνοντας ότι, «ο κίνδυνος είναι από το νερό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Έχουμε πλήρες σχέδιο δειγμάτων από όλες τις περιοχές. Δεν θα πρέπει να καταναλώνεται το νερό».

Και τόνισε για τα εμφιαλωμένα νερά, τα μόνο που μπορούν να καταναλωθούν, ότι «θα πρέπει να μην έχουν ακουμπήσει σε λάσπες ή οπουδήποτε αλλού».

Επεσήμανε ότι, «αν κάποιος μπει σε νερό ή λάσπες, θα πρέπει να φορά ειδικά ρούχα και παπούτσια» και ότι, οι πολίτες δεν πρέπει να μπαίνουν μόνοι τους στα σπίτια τους, αλλά με τη συμβολή των Δήμων, καθώς «θα πρέπει να προσέχουν για γυμνά καλώδια και νεκρά ζώα».

«Όλοι οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας», είπε και σημείωσε ότι, «όποιος πολίτης παρατηρήσει γαστρεντερίτιδα ή άλλες μολυσματικές ασθένειες, ακόμα και δερματολογικές, θα πρέπει να απευθυνθεί σε μονάδες υγείας, οι οποίες είναι ενήμερες».

«Σε όλες τις δομές όπου φιλοξενούνται απεγκλωβισμένοι υπάρχει ιατρικό κλιμάκιο, σε όσες περιοχές υπάρχουν εγκλωβισμένοι, υπάρχουν κλιμάκια και εθελοντές που επιχειρούν για τη διανομή φαρμάκων», κατέληξε.

Ολόκληρη η δήλωση της Ειρήνης Αγαπηδάκη από το Επιχειρησιακό Κέντρο Λάρισας

«Είναι σημαντικό οι πολίτες να μην καταναλώνουν μολυσμένο νερό. Όλα τα στάσιμα και λιμνάζοντα ύδατα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως δυνητικά μολυσμένα. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε εμφιαλωμένο νερό για κάθε είδους εργασία. Για την προσωπική μας υγιεινή, για να πιούμε νερό, για να μαγειρέψουμε ενδεχομένως, ακόμα και για εργασίες που πρέπει να κάνουμε μέσα στο σπίτι.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι πολίτες ότι σε όλες τις πληγείσες περιοχές διενεργούνται έλεγχοι από το αρμόδιο εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σχέση με την ποιότητα του νερού και οι κατά τόπους αρχές ανακοινώνουν πότε είναι ασφαλές να έχουν οι πολίτες πρόσβαση και να δώσουν στην κυκλοφορία το δίκτυο υδροδότησης.

Άρα, μέχρι να έχουν οι πολίτες επίσημα ενημέρωση από τις τοπικές αρχές ότι το νερό της περιοχής είναι ασφαλές, θα πρέπει να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό.

Εξίσου σημαντικό είναι να αποφεύγουμε την επαφή με τα μολυσμένα ύδατα, τις λάσπες, να μην αφήνουμε τα κατοικίδιά μας να παίζουν μέσα στις λάσπες ή να πίνουν νερό από αυτό γιατί, όπως είπαμε, το αντιμετωπίζουμε όλοι ως δυνητικά μολυσμένο.

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι όλα αυτά τα στάσιμα ύδατα έχουν φερτά υλικά που έχουν παρασυρθεί όλες αυτές τις ημέρες από τις πλημμύρες, νεκρά ζώα, και είναι σημαντικό να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να απομονώνουμε τα ζωντανά κατοικίδια, ζώα εκτροφής, από τις περιοχές στις οποίες υπάρχουν νεκρά ζώα.

Σε σχέση με αυτό οι πολίτες που εντοπίζουν νεκρά ζώα που έχουν παρασυρθεί από τις πλημμύρες στις διάφορες περιοχές είναι σημαντικό να ειδοποιούν την Περιφέρεια, τους δήμους, τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να γίνεται άμεσα η συλλογή των ζώων και να προχωρήσουμε στις διαδικασίες καύσης και ταφής.

Έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις σε αυτό τον τομέα. Γίνεται ήδη από σήμερα τα χαράματα εντατική επιχείρηση συλλογής των νεκρών ζώων, τόσο αυτών που βρίσκονται σε κτηνοτροφικές μονάδες όσο και αυτών που βρίσκονται διάσπαρτα στις διάφορες περιοχές.

Εξίσου σημαντικό είναι όταν οι πολίτες επιχειρούν να προσεγγίσουν τα σπίτια τους για να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης, να έχουν κατά νου ότι ενδεχομένως νεκρά ζώα, όπως τρωκτικά, ερπετά ή και κατοικίδια τα οποία, δυστυχώς, παρασύρθηκαν από την πλημμύρα και είναι νεκρά, μπορεί να βρίσκονται μέσα στα σπίτια τους μαζί με άλλα φερτά υλικά.

Επομένως χρειάζεται να χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό, αδιάβροχα ρούχα, γαλότσες, να μην έρχονται σε επαφή με λάσπες και ιδιαίτερη προσοχή καθώς σε κάποιες περιοχές υπάρχει ηλεκτροδότηση, μπορεί όμως μέσα στα σπίτια να υπάρχουν γυμνά καλώδια και πρέπει να αποφύγουμε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Θα ήθελα, επίσης, να επισημάνω ότι το Κέντρο Αναφοράς στο Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ήδη εγκαταστήσει σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης, προκειμένου να εντοπίσουμε κρούσματα, όπως γαστρεντερίτιδας ή άλλων μολυσματικών ασθενειών, εξαιτίας των στάσιμων υδάτων και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από τις πλημμύρες.

Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, είναι όμως σημαντικό οι πολίτες να καταναλώνουν εμφιαλωμένο νερό, ασφαλή τρόφιμα, σφραγισμένα, να προσέχουν ιδιαίτερα τα τρόφιμα και το νερό να μην έχουν έρθει σε επαφή με λάσπες.

Αν οι συσκευασίες είναι τσακισμένες ή μερικώς κατεστραμμένες, να απορρίπτουν τα τρόφιμα και το νερό αυτό και να μην τα χρησιμοποιούν.

Σε σχέση με τα κουνούπια, έχουμε ήδη εγκαταστήσει σημεία δειγματοληψιών για να ξέρουμε ακριβώς το είδος που υπάρχει στις πληγείσες περιοχές.

Παρακολουθούμε την κατάσταση. Έχουμε ήδη λάβει μέτρα και αν χρειαστεί θα ληφθούν επιπλέον μέτρα. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι οποιαδήποτε είδους ιατρική βοήθεια παρέχεται ήδη από τις κατά τόπους ιατρικές υπηρεσίες, τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, ενώ κινητοποιούμε και τις κινητές ομάδες του ΕΟΔΥ για να παρέχουν επιπλέον βοήθεια στους πληγέντες, όπου υπάρχει ανάγκη.

Καλύπτονται ήδη ανάγκες σε φάρμακα, σε κατά τόπους παροχή υπηρεσιών υγείας σε ηλικιωμένους, σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως είναι, για παράδειγμα, δερματικά εξανθήματα, γαστρεντερίτιδα και τα λοιπά.

Τελευταία επισήμανση που θα ήθελα να κάνω, έχει να κάνει με τα ζητήματα που αφορούν συμπτώματα που ενδεχομένως να εμφανίσουν οι πολίτες στις πληγείσες περιοχές.

Εάν παρατηρήσουν εξανθήματα, πυρετό, βήχα, πονοκέφαλο, διάρροια, θα πρέπει να απευθυνθούν αμέσως στις ιατρικές υπηρεσίες της περιοχές τους, οι οποίες κατά αναλογία, αντίστοιχα ενημερώνουν το Κέντρο Δημόσιας Υγείας για να πάρουμε και εμείς αμέσως την πληροφόρηση και διερευνούμε την αιτιολογία των ασθενειών, προκειμένου να ξέρουμε αν κάτι οφείλεται σε κάποιο ιογενές αίτιο ή άλλο τύπου αίτιο, ούτως ώστε να ληφθούν και σε ευρύτερη κλίμακα τα μέτρα που χρειάζεται.

Ευχαριστώ πολύ».

