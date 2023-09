Κοινωνία

Κακοκαιρία - Καρδίτσα: νεκροί βρέθηκαν μητέρα για γιος που αγνοούνταν

Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους. Πόσοι είναι επίσημα οι αγνοούμενοι.

Νεκροί εντοπίστηκαν ακόμη δύο άνθρωποι το μεσημέρι της Κυριακής 10/09 στην Μεταμόρφωση Καρδίτσας από την φονική κακοκαιρία "Daniel" που έπληξε την Θεσσαλία ανεβάζοντας τον αριθμό σε 14.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για την 88χρονη μητέρα με το 65χρονο παιδί της που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι τις προηγούμενες ώρες στο χωριό Μεταμόφρφωση Καρδίτσας.

Οι αγνοούμενοι πλέον είναι επίσημα τρεις, καθώς νωρίτερα ανασύρθηκε η σορός 58χρονου αγνοούμενου από υπαίθριο χώρο ανάμεσα στους οικισμούς του Αγίου Δημήτριου και του Πέτρινου στην Καρδίτσα.

