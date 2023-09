Πολιτισμός

Κακοκαιρία “Daniel”: Ο ΕΕΣ στο πλευρό των πληγέντων (εικόνες)

Στην πρώτη γραμμή της βοήθειας βρίσκεται για ακόμα μία φορά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) για άλλη μία φορά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσφοράς στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, με τους ακούραστους εθελοντές του να πραγματοποιούν δεκάδες απεγκλωβισμούς από τις πλημμυρισμένες περιοχές της Λάρισας, ενώ σήμερα απεστάλησαν, με φορτηγά οχήματα από την Αθήνα, 50.000 εμφιαλωμένα νερά προς ενίσχυση των πληγέντων σε Βόλο και Λάρισα.

Συγκεκριμένα, από νωρίς το πρωί το πλωτό διασωστικό μέσο του Ε.Ε.Σ, επανδρωμένο με ειδικά εκπαιδευμένους Διασώστες-Ναυαγοσώστες σε πλημμυρικά φαινόμενα και ορμητικά νερά, πραγματοποίησε δεκάδες διασώσεις κατοίκων που είχαν αποκλειστεί στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Κοσμά Λάρισας. Στην ευρείας κλίμακας επιχείρηση του Ε.Ε.Σ. συμμετείχαν και εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του τοπικού Τμήματος, οι οποίο έχουν καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες όλες αυτές τις μέρες για να ενισχύσουν με κάθε δυνατό τρόπο τους συνανθρώπους μας. Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκαν και δεκάδες διασώσεις κατοικίδιων που επιβιώσαν από την θεομηνία και ήταν χωρίς στέγη και φαγητό για μέρες.

Αποστολή μεγάλης ανθρωπιστικής βοήθειας σε Βόλο και Λάρισα

Το Σάββατο παραδόθηκε με επιτυχία η νέα μεγάλη ανθρωπιστική αποστολή του Ε.Ε.Σ. στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας. Τα δύο φορτηγά οχήματα του Ε.Ε.Σ, με εθελοντές και προσωπικό, παρέδωσαν 50.000 εμφιαλωμένα μπουκάλια νερό σε Βόλο και Λάρισα, όπου οι πολίτες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, καθώς έχει υποστεί τεράστιες ζημιές το σύστημα ύδρευσης των πόλεων. Σημειώνεται ότι, από τα 30.000 μπουκάλια νερό που παραδόθηκαν στον Βόλο, τα 20.000 ήταν ευγενική δωρεά από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου, ενώ τα υπόλοιπα από ανώνυμο δωρητή. Οι ανθρωπιστικές αποστολές του Ε.Ε.Σ. θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό και τις επόμενες μέρες σε όλες τις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας.

