Κακοκαιρία “Daniel” - ΔΕΔΔΗΕ: Επιβεβλημένος ο έλεγχος πριν την επανηλεκτροδότηση των κτηρίων στις πληγείσες περιοχές

O ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή για την ασφαλή επανηλεκτροδότηση οικιών και καταστημάτων στις πληγείσες περιοχές

O ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνοντας τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο Δίκτυο Μέσης Τάσης των περιοχών που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία Daniel και εντατικοποιώντας τις εργασίες για την αποκατάσταση όλων των παροχών στη Χαμηλή Τάση, εφιστά την προσοχή προς όλους του καταναλωτές που τα σπίτια ή τα καταστήματά τους έχουν πλημμυρίσει, να ελέγξουν προσεκτικά την ορθή και ασφαλή λειτουργία των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεών τους.

Για την ασφαλή επανηλεκτροδότηση όλων των κτισμάτων θα πρέπει να διασφαλιστεί η αρτιότητα των εσωτερικών εγκαταστάσεων καθώς και όλων των στοιχείων αυτής στον περιβάλλοντα χώρο (γραμμή πίνακα, μετρητής, γείωση).

Ο έλεγχος είναι απολύτως επιβεβλημένος προκειμένου τα κτίσματα να επανηλεκτροδοτηθούν, καθώς μια ανέλεγκτη ηλεκτρική εγκατάσταση, εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή όπως ηλεκτροπληξία πρόκληση πυρκαγιάς, ή/και καταστροφές συσκευών κλπ.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται εκτέλεση εργασιών από τον ΔΕΔΔΗΕ για την επανασύνδεση, αυτή θα πραγματοποιείται μετά την έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) την οποία θα πρέπει και να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στην Εταιρία.

To κόστος των σχετικών ΥΔΕ θα καλυφθεί από την Πολιτεία με ανακοίνωση που θα ακολουθήσει από τα αρμόδια Υπουργεία.

Προς διευκόλυνση των πληγέντων για την υποβολή των αιτημάτων και προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην επανηλεκτροδότησή τους, ο ΔΕΔΔΗΕ δίνει τη δυνατότητα υποβολής των ΥΔΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/newccticket.html?type=1031

