Μουντομπάσκετ: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Γερμανία

Υπέρ της Γερμανίας έληξε η αναμέτρηση των δύο εθνικών ομάδων για το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ.

Η... ονειρική πορεία της Εθνικής Γερμανίας στο Μουντομπάσκετ 2023, ολοκληρώθηκε με τον πλέον θριαμβευτικό τρόπο, καθώς τα «πάντσερ» κατέκτησαν στη Manila Mall Of Asia Arena το πρώτο χρυσό της Ιστορίας τους στη διοργάνωση. Η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ επικράτησε με 83-77 της Σερβίας στον σπουδαίο τελικό, περιορίζοντας τους «πλάβι» στο δεύτερο τους αργυρό, μετά το 2014.

Μετά τον αποκλεισμό των φαβορί για το χρυσό, ΗΠΑ, στον ημιτελικό, η αήττητη Γερμανία επιβεβαίωσε την αξία της, κάμπτοντας την αντίσταση της Σερβίας στον σημερινό τελικό, εξαργυρώνοντας την άμυνα της τρίτης περιόδου, όταν εξουδετέρωσε τον επιθετικό οίστρο του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και η φροντ λάιν σήκωσε... τείχη στον Νίκολα Μιλουτίνοβ.

Την ίδια στιγμή ο NBAer, Ντένις Σρέντερ, με 28 πόντους έδωσε και πάλι... ρεσιτάλ και δίκαια αναδείχθηκε MVP του Μουντομπάσκετ, ενώ οι Φραντς Βάγκνερ (19π., 7ρ.) και Γιοχάνες Φόγκτμαν (12π., 8ρ.) έβαλαν καθοριστικές... πινελιές, όποτε χρειάστηκε.

Από τη Σερβία, που είδε τον βασικό κρίκο της αμυντικής αλυσίδας της, Όγκνιεν Ντόμπριτς, να τίθεται νοκ άουτ στο 2ο λεπτό του αγώνα (γύρισε το πόδι του και αποχώρησε υποβασταζόμενος) ,ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς των 15 πόντων στο πρώτο ημίχρονο, είχε συνεισφορά μόλις 2 στην επανάληψη, ενώ «μοιραίος» ήταν ο Μάρκο Γκούντουριτς, με ένα χαμένο τρίποντο υπό ιδανικές συνθήκες, ένα... πεταμένο στον κάδο των απορριμάτων γκολ φάουλ και ένα λάθος στην τελευταία προσπάθεια της ομάδας για ανατροπή... Ο συγκλονιστικός Αλέκσα Αβράμοβιτς με 21 πόντους κράτησε ζωντανό το όνειρο, αλλά δεν ήταν αρκετός...

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 47-47, 69-57, 83-77

Η Σερβία δεν πτοήθηκε από τον τραυματισμό με το... καλησπέρα του Ντόμπριτς και βρίσκοντας το μακρινό σουτ, απάντησε στην άμυνα ζώνης της Γερμανίας, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +3 (26-23). Με τον Μπογκντάνοβιτς, μάλιστα, σε... κέφια (15π. στο πρώτο ημίχρονο), η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς δεν... αγχώθηκε από τις βοήθειες που βρήκε στην επίθεση ο Σρέντερ στο πρόσωπο του Βάγκνερ (ολοκλήρωσαν και οι δύο το πρώτο εικοσέλεπτο μετρώντας από 14 πόντους) και οι δύο ομάδες πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο ισόπαλο 47-47.

Ωστόσο, η αμυντική διάθεση που έδειξε η Γερμανία στην τρίτη περίοδο, έκανε τα «πάντσερ» να πατήσουν στα πόδια τους και να χαλάσουν το... μυαλό των Σέρβων, που έμοιαζαν αποπροσανατολισμένοι. Η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ απάντησε με επιμέρους σκορ 22-10 σε αυτό το διάστημα και όταν προσπέρασαν με 67-55 στο 29΄ έδειξαν αποφασισμένοι για ακόμη μία υπέρβαση, μετά από αυτή απέναντι στις ΗΠΑ.

Με τον Αβράμοβιτς να πεισμώνει, οι Σέρβοι πάλεψαν στην τέταρτη περίοδο, μείωσαν μετά από τρίποντο του στους 4 πόντους (73-69), αλλά ο Φόγκτμαν είχε την απάντηση από την ίδια θέση. Ο Βάγκνερ κράτησε το +9 στο 38', αλλά ο Αβράμοβιτς δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και με έξι σερί πόντους (τρίποντο και 3/3 βολές) μείωσε σε 78-75 στο 1:21΄΄. Ωστόσο, ο Γκούντουριτς δεν φάνηκε αντάξιος του συμπαίκτη του και με χαμένο τρίποντο, αδυναμία να πάρει το... γκολ φάουλ (έβαλε μόνο τις βολές) και νέο λάθος στα 13΄΄ για τη λήξη, έγραψε έναν ιδανικό επίλογο για την Γερμανία και τον Σρέντερ, ο οποίος με 2/2 βολές διαμόρφωσε το τελικό 83-77.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βάσκες, Μπερμούδες, Σάλινς

Οι συνθέσεις:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γκόρντον Χέρμπερτ):

Μπόνγκα 7 (1), Γκιφάι, Λο, Ομπστ 7 (1), Σρέντερ 28 (2), Τάις 2, Τίμαν, Φόγκτμαν 12 (2), Φραντς Βάγκνερ 19 (1), Μο Βάγκνερ 8.

ΣΕΡΒΙΑ (Σβέτισλαβ Πέσιτς):

Αβράμοβιτς 21 (3), Μπογκντάνοβιτς 17 (3), Νταβίντοβατς 2, Ντόμπριτς, Γκούντουριτς 4, Νίκολα Γιόβιτς 9 (1), Στέφαν Γιόβιτς 3 (1), Μαρίνκοβιτς 9 (1), Μιλουτίνοβ 2, Πετρούσεβ 10.

