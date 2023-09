Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Μαγνησία: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος πατέρας - Στους 15 οι νεκροί

Ο άτυχος άνδρας χάθηκε μπροστά από τα μάτια του 17χρονου γιου του, ο οποίος κατάφερε να σωθεί

Σορός εντοπίστηκε από περιπολικό σκάφος του ΛΣ στη θαλάσσια περιοχή του Παγασητικού Κόλπου.

Το Λιμενικό επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τον 42χρονο που αγνοείτο από 5 Σεπτεμβρίου από την Αγία Αικατερίνη Βόλου.

Η σορός περισυνελλέγη από το Λιμενικό και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου κλήθηκαν οι συγγενείς του άτυχου 42χρονου και τον αναγνώρισαν.

Ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε στο ρέμα της Αγίας Αικατερίνης την Τρίτη το πρωί, όταν ξέσπασε η μεγάλη νεροποντή και χάθηκε μπροστά από τα μάτια του 17χρονου γιου του, ο οποίος κατάφερε να σωθεί. Ο 42χρονος ήταν ο πρώτος που δηλώθηκε αγνοούμενος μετά το ξέσπασμα της θεομηνίας.

Νωρίτερα την Κυριακή βρέθηκαν νεκροί η μητέρα και ο γιος της που αγνοούνταν στην περιοχή της Μεταμόρφωσης στην Καρδίτσα. Πρόκειται για μια γυναίκα 88 ετών και τον 65χρονο γιο της οι οποίοι ήταν αγνοούμενοι.

Το πρωί της Κυριακής βρέθηκε επίσης 58χρονος που αγνοούνταν από τον Άγιο Δημήτριο. Ο άντρας ήταν στη λίστα των αγνοουμένων από χθες, 9 Σεπτεμβρίου. Εντοπίστηκε σήμερα από drone ανάμεσα στις περιοχές Άγιος Δημήτριος και Πετρινό.

Οι νεκροί από την κακοκαιρία έφθασαν στους 15, ενώ πλέον 3 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι και η αγωνία για την τύχη τους μεγαλώνει, καθώς πολλά χωριά παραμένουν ακόμα πλημμυρισμένα και δύσκολα προσβάσιμα.









