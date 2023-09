Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Θεσσαλία: Απεγκλωβισμός 391 ανθρώπων από το Λιμενικό

Εκατοντάδες οι περιπτώσεις στις οποίες το Λιμενικό επιχείρησε και κατόρθωσε να απεγκλωβίσει με ασφάλεια, πληγέντες πολίτες.

Στον απεγκλωβισμό ανθρώπων στις πλημμύρες στη Θεσσαλία επιχειρεί το Λιμενικό Σώμα, συνδράμοντας στο έργο της πυροσβεστικής και του Στρατού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, έχουν πραγματοποιηθεί από τις 07-09-2023 πολλαπλές επιχείρησεις απεγκλωβισμού ατόμων. Συγκεκριμένα:

Από περιοχές του Πηλίου με πλωτά μέσα 335 άτομα.

Από τη Mονάδα Yποβρυχίων Aποστολών και την Eιδική Oμάδα Eπιχειρήσεων Πειραιά σε διάφορες πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας έχουν διασωθεί 56 άνθρωποι.

