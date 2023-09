Κόσμος

Σεισμός στο Μαρόκο: Ξεπέρασαν τους 2000 οι νεκροί

Αμέτρητες ο πληγές που μετρά σε ζωές, τραύματα, περιουσίες και υποδομές, το Μαρόκο από τη φονική σεισμική δόνηση.

Στους 2.122 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό στο Μαρόκο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση στον νεότερο απολογισμό της τραγωδίας.

Ο αριθμός των τραυματιών φτάνει τους 2.421 από την σεισμική δόνηση των 7 βαθμών που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής και το επίκεντρο της οποίας βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές.

Επισημαίνουμε ότι το Μαρόκο έχει βρεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας ενώ την πρόθεσή τους να σταθούν έμπρακτα αλληλέγγυοι έχουν εκφράσει οι ηγέτες των περισσοτέρων ισχυρών κρατών του κόσμου. Μετά από 2 χρόνια διακοπή διπλωματικών σχέσεων, ο σεισμός έγινε επίσης αιτία να ανοίξει τον εναέριο χώρο της για τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας η Αλγερία.

