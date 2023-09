Πολιτική

Έβρος: Σακελλαροπούλου και Μητσοτάκης δείπνησαν στην πλατεία της Δαδιάς

Ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτισε κατοίκους και με την κ. Σακελλαροπούλου και τον δήμαρχο δείπνησαν σε ταβέρνα στην πλατεία που ήταν γεμάτη και από άλλες παρέες

Στο χωριό Δαδιά του Έβρου, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο δάσος, δείπνησαν απόψε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η κ. Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε τη Δαδιά το απόγευμα και είχε στην κεντρική πλατεία συνάντηση με το δήμαρχο Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο και εκπροσώπους φορέων οι οποίοι την ενημέρωσαν για τις καταστροφικές συνέπειες από τις πυρκαγιές στο δάσος.

Αργότερα έφτασε στο χωριό ο πρωθυπουργός, ο οποίος αύριο το πρωί θα επισκεφθεί το δάσος της Δαδιάς και θα ενημερωθεί από τον φορέα διαχείρισης, ενώ αργότερα θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων στην Αλεξανδρούπολη.

