Ισπανία: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε ανθρώπους

Φεστιβάλ μουσικής ήταν σε εξέλιξη κοντά στο σταθμό του τρένου, όπου έγινε το δυστύχημα. Φόβοι και για άλλα θύματα.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν χθες Κυριακή όταν χτυπήθηκαν από συρμό του προαστιακού καθώς περνούσαν σιδηροτροχιές σε σημείο όπου δεν υπάρχει διάβαση στην Καταλονία (βορειοανατολικά), ανέφεραν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Το δυστύχημα έγινε στις 20:22 [τοπική ώρα· 21:22 ώρα Ελλάδας], όταν ομάδα επτά ανθρώπων προσπάθησε να περάσει σιδηροτροχιές στο Μουντμελό, περίπου είκοσι χιλιόμετρα βόρεια της Βαρκελόνης, ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της Καταλονίας μέσω X (του πρώην Twitter).

Ισπανικά ΜΜΕ σημείωσαν ότι σε μικρή απόσταση οργανωνόταν φεστιβάλ μουσικής χθες, παραμονή αργίας στην Καταλονία.

«Αναζητήσαμε άλλα πιθανά θύματα γύρω από το τρένο. Δεν βρήκαμε και μεταφέραμε τους τραυματίες σε ασθενοφόρο», ανέφερε η πυροσβεστική της περιφέρειας μέσω X.

Η υπουργός Μεταφορών Ρακέλ Σάντσεθ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο Πέρε Αραγκουνές, επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης στην Καταλονία, δήλωσε «συγκλονισμένος» για την τραγωδία.

Η αστυνομία «διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος» πρόσθεσε.

