Κακοκαιρία “Daniel” – Αγοραστός για αποζημιώσεις: Τα νεκρά ζώα είναι καταγεγραμμένα με τους αριθμούς τους

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός.

«Δεν είναι ώρα για απόδοση ευθυνών», είπε ο Κώστας Αγοραστός, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τις καταστροφές που προκάλεσε στη Θεσσαλία η κακοκαιρία “Daniel”.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας ξεκαθάρισε πως τα νεκρά ζώα, που έχουν αρχίσει να περισυλλέγονται, είναι καταγεγραμμένα από τον ΕΛΓΑ μέσω των αριθμών τους και οι κτηνοτρόφοι θα αποζημιωθούν κανονικά.

Για τις αποζημιώσεις των οικιών και των οικοσυσκευών είπε πως η αρμόδια Επιτροπή του υπουργείου έχει ξεκινήσει τους ελέγχους, έχοντας ήδη ελέγξει 2000 σπίτια και οι πολίτες θα πρέπει να κάνουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα που ανοίγει σήμερα.

Εξέφρασε την οδύνη του για τους νεκρούς και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Θεσσαλία και είπε πως, «η περιφέρεια έχει ξεκινήσει και αποκαθιστά την προσβασιμότητα , όπου μπορεί, έστω και πρόχειρα. Σε δεύτερο χρόνο, καταγράφονται τα σημεία όπου έχουν γίνει οι ζημιές».

Επανέλαβε ότι, ο όγκος του νερού που έπεσε ήταν πρωτοφανής και πως «εμείς κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό», ενώ ανέφερε πως, «η Θεσσαλία ήταν λίμνη πριν γίνει Θεσσαλία».

Διέψευσε τέλος πως, έσπασαν φράγματα και ότι ο ίδιος εκμεταλλεύτηκε κονδύλια για προσωπική του προβολή.

