Κακοκαιρία “Daniel”: Κλειστοί δρόμοι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους της Θεσσαλίας, «κόβοντας» την Ελλάδα στα δύο.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχει ως εξής:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε.:

στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, από την χ/θ 400+265 (όρια Δ.Α. Λάρισας με Δ.Α. Πιερίας) έως την χ/θ 348+106 (A/K Νίκαιας)

στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

από την χ/θ 348+106 (A/K Νίκαιας) έως την χ/θ 400+265 (όρια Δ.Α. Λάρισας με Δ.Α. Πιερίας).

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εθνική Οδό Λάρισας – Φαρσάλων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από τα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας έως τα Φάρσαλα.

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου Φαρσάλων.

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Λάρισας – Καρδίτσας, από τη διασταύρωση Κοιλάδας (χ/θ 12+000) έως τα όρια με την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας (χ/θ 23+000).

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Κιλελέρ.

Διακοπή της κυκλοφορίας στον ανατολικό και δυτικό παράδρομο του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας των παραδρόμων, από το ύψος του Α/Κ Νίκαιας (χ.θ. 348+106) έως τα όρια με το νομό Μαγνησίας (χ.θ. 323+439).

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού Αγιοκάμπου - Κόκκινου Νερού, από το ύψος της γέφυρας «ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ» έως την Σωτηρίτσα.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας της Περιφερειακής Οδού Ελασσόνας – Δρυμού, από τη συμβολή της με την οδό Μαυροδήμου έως τη συμβολή της με την Εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης (χ/θ 42+800).

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, από τη συμβολή της με την οδό Συκουρίου έως τον Α/Κ Γυρτώνης.

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Επαρχιακής Οδού Λάρισας – Αγιοκάμπου, από το ύψος της Διασταύρωσης «ΤΕΜΚΑ» (γέφυρα ΤΕΜΚΑ) έως το ύψος της Τ.Κ. Δήμητρας του Δήμου Αγιάς.

Στην πόλη της Λάρισας έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

(α) από Κυκλικό Κόμβο Αεροδρομίου έως τον Κυκλικό Κόμβο Αλκαζάρ,

(β) από Κυκλικό Κόμβο Αλκαζάρ έως τον Κυκλικό Κόμβο Δ.Ε.Υ.Α.Λ.,

(γ) από τον Κυκλικό Κόμβο Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έως τον Κυκλικό Κόμβο Τρικάλων (ύψος καταστήματος LIDL),

(δ) από Κυκλικό Κόμβο Τρικάλων (ύψος καταστήματος LIDL) έως τη συμβολή της οδού Ιωαννίνων με την οδό Χατζημιχάλη,

(ε) από την οδό Σωκράτους έως τη Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης,

(στ) περιφερειακή οδό Τρικάλων, από τον Κυκλικό Κόμβο Τρικάλων (ύψος καταστήματος LIDL) έως τον Κυκλικό Κόμβο γηπέδου AEL FC ARENA,

(ζ) εθνική οδός Λάρισας-Κοζάνης, από τη χ.θ. 2+000 (Κυκλικός Κόμβος Αλκαζάρ) έως τις Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης (ύψος καταστήματος JUMBO) &

(η) στην οδό Σάκη Καραγιώργα, από Κυκλικό Κόμβο Αεροδρομίου, έως τη δ/ση της με την Αγία Μαρίνα.

Επιπλέον, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

στην επαρχιακή οδό Φαρσάλων – Βόλου,

στην επαρχιακή οδό Κουτσουπιάς – Καρίτσας, εντός του οικισμού του Κόκκινου Νερού,

στην επαρχιακή οδό Μεσαγγάλων-Κουλούρας,

στον Ανατολικό Παράδρομο Π.Α.Θ.Ε. Μακρυχωρίου – Ευαγγελισμού (ύψος ΣΕΑ Ευαγγελισμού),

στην επαρχιακή οδό Γόννων – Καλλιπεύκης,

στην επαρχιακή οδό Ομολίου – Παλαιόπυργου,

στην επαρχιακή οδό Στομίου – Αλεξανδρινής,

στην επαρχιακή οδό Αμπελώνα – Δελερίων,

στην επαρχιακή οδό Βρυοτόπου – Ροδιάς,

στην επαρχιακή οδό Μάνδρας – Κουτσόχερου,

στην επαρχιακή οδό Κουτσόχερου – Δαμασίου,

στην επαρχιακή οδό Μακρυχωρίου – Γόννων,

στην επαρχιακή οδό Γόννων – Ιτέας &

στην επαρχιακή οδό Συκουρίου – Ελευθέριου (μέσω Μαρμαρίνης).

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε.:

στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

από την χ/θ 261+280 (όρια νομού Μαγνησίας – νομού Φθιώτιδας) έως την χ/θ 321+580 (όρια νομού Μαγνησίας – νομού Λάρισας), εξαιρουμένων αυτών με προορισμό έως και την πόλη της Λάρισας

Τα οχήματα που κινούνται επί του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ προς Αθήνα, πραγματοποιείται αμφιδρόμηση της κυκλοφορίας με είσοδο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη από την Χ/Θ 284+700 έως την Χ/Θ 291+750, λόγω φθοράς στο οδόστρωμα στη Χ/Θ 287 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Τα οχήματα που κινούνται επί του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ από Θεσσαλονίκη με προορισμό τον Αλμυρό, θα εξέρχονται στον κόμβο Μικροθηβών, αριστερά στην Ε.Ο. Βόλου – Φαρσάλων, δεξιά στον ανατολικό παράδρομο ΠΑΘΕ και εν συνεχεία μέσω δυτικού παραδρόμου ΠΑΘΕ έως τον Α/Κ Αλμυρού.

Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων:

στην επαρχιακή οδό Βόλου – Καναλίων, από το χωριό Μελισσάτικα έως και το χωριό Κερασιά,

στην επαρχιακή οδό Αγιάς – Βόλου, από το χωριό Κανάλια έως τα όρια του νομού Μαγνησίας προς το χωριό Καλαμάκι του νομού Λάρισας,

στην επαρχιακή οδό Στεφανοβικείου – Μεγάλου Μοναστηρίου, από τη διασταύρωση με την Π.Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας, στο ύψος του Στεφανοβικείου μέχρι το χωριό Μεγάλο Μοναστήρι &

στην επαρχιακή οδό Αλμυρού – Ανάβρας, από το χωριό Νεοχωράκι και μέχρι το χωριό Ανάβρα. - Επιπλέον, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

(α) στην εθνική οδό Βόλου - Ζαγοράς (άνω κλάδος) από Χ/Θ 23+720 (Χάνια) έως Χ/Θ 42+180 (Ζαγορά),

(β) στην Εθνική Οδό Βόλου – Ζαγοράς (Άνω Κλάδος), από τη χ/θ 4+760 (Ανακασιά) έως τη χ/θ 5+810 (Άλλη Μεριά),

(γ) στην επαρχιακή οδό Χανίων – Δράκειας,

(δ) στην επαρχιακή οδό Αγριάς – Δράκειας,

(ε) στην επαρχιακή οδό Αγίου Ονουφρίου – Μακρυνίτσας (μέσω Κουκουράβας),

(στ) στην επαρχιακή οδό Πορταριάς – Μακρυνίτσας,

(ζ) στην εθνική οδό Βόλου – Ζαγοράς (κάτω κλάδος) από Χ/Θ 63+910 (Κισσό) μέχρι Χ/Θ 57+650 (Μούρεσι),

(η) στην εθνική οδό Βόλου – Ζαγοράς (κάτω κλάδος) από Χ/Θ 68+690 (Μακρυράχη) μέχρι Χ/Θ 65+310 (Ανήλιο),

(θ) στην επαρχιακή οδό Μηλίνας – Τρικερίου.

Στην εθνική οδό Βόλου – Ζαγοράς (κάτω Κλάδος) από τη χ/θ 17+790 (Καλά Νερά) έως τη χ/θ 21+000 (Κορώπη), η διέλευση των οχημάτων γίνεται από ένα ρεύμα εναλλάξ μέσω σιδηροκατασκευασμένης γέφυρας από τον Ε.Σ. στα Καλά Νερά, με μέγιστο βάρος διέλευσης οχημάτων 16 τόνους.

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αποδίδονται στην κυκλοφορία, πέραν της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων (όρια νομού Τρικάλων με νομό Ιωαννίνων έως την πόλη των Τρικάλων) και E.O. Μουργκανίου – Γρεβενών και Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων (όρια νομού Τρικάλων με νομό Γρεβενών έως την πόλη των Τρικάλων) και τα παρακάτω τμήματα του οδικού δικτύου:

το τμήμα της Ε.Ο Τρικάλων – Λάρισας που περιλαμβάνεται από την πόλη των Τρικάλων έως τον κόμβο Οιχαλίας, ήτοι από τη χ/θ 0,00 χλμ. έως τη χ/θ 18,00 χλμ,

το τμήμα της Ε.Ο Τρικάλων - Άρτης που περιλαμβάνεται από την πόλη των Τρικάλων έως την πόλη της Πύλης, ήτοι από τη χ/θ 0,00 χλμ έως τη χ/θ 13,00 χλμ

το οδικό δίκτυο του αστικού ιστού και η περιφερειακή οδός πόλεως Τρικάλων, πλην του τμήματος της ενταύθα οδού Ελευθερίου Βενιζέλου όπου βρίσκεται η Γέφυρα «Γκίκα», η διέλευση της οποίας απαγορεύεται τόσο για κίνηση πεζών όσο και οχημάτων. Επίσης, απαγορεύεται η διέλευση της πεζογέφυρας «Αγίου Κων/νου», η διέλευση της πεζογέφυρας «Πελέκη» ή «Αγίου Στεφάνου» που συνδέει τις οδούς Λάκμωνος και Αμαλίας και η διέλευση της πεζογέφυρας «Κουτσομηλίων» που συνδέει τις οδούς Σατωβριάνδου και Λεωνίδα Μακρή.

το οδικό δίκτυο του αστικού ιστού πόλεως Καλαμπάκας.

το οδικό κύκλωμα Μετεώρων (το οδικό δίκτυο που διατρέχει τη Μοναστική Κοινότητα των Μετεώρων)

το οδικό δίκτυο του αστικού ιστού πόλεως Πύλης.

η επ. οδός Παλαιομονάστηρου – Μουζακίου.

Συνεχίζει να ισχύει διακοπή κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

(α) στο σύνολο του επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Μετεώρων,

(β) στο σύνολο του επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Φαρκαδόνας και στο τμήμα της Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων που περιλαμβάνεται από τη χ/θ 42,00 (Κόμβος Οιχαλίας) έως χ/θ 19,770 (όρια Π.Ε. Τρικάλων με Π.Ε. Λάρισας),

(γ) στο σύνολο του επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Πύλης με εξαίρεση την επ. οδό Παλαιομονάστηρου – Μουζακίου,

(δ) στο τμήμα Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτης που περιλαμβάνεται από τη χ/θ 13,00 (Πύλη) έως χ/θ 74,270 (όρια Π.Ε. Τρικάλων με Π.Ε. Άρτης),

(ε) στην επ. οδό Πύλης – Μεσοχώρας,

(στ) στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Τρικκαίων,

(ζ) στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσης &

(η) στη Γέφυρα «Γκίκα» που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου Τρικάλων και στις πεζογέφυρες της πόλης των Τρικάλων: (α) «Αγίου Στεφάνου» ή «Πελέκη», (β) «Αγίου Κων/νου» και (γ) «Κουτσομηλίων».

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο νομό Καρδίτσας, με τις κάτωθι εξαιρέσεις:

την κίνηση στον Αυτοκινητόδρομο Ε-65, από την 31,900 χ/θ έως την 111,000 χ/θ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Διευκρινίζεται ότι η έξοδος του Α/Κ Προαστίου (97,300 χ/θ) εξακολουθεί να παραμείνει κλειστή,

την κίνηση από τον κόμβο ΔΕΛΤΑ μέχρι την πόλη της Καρδίτσας (από την Ε.Ο. Καρδίτσας – Λαμίας) και από τις δύο κατευθύνσεις (από και προς Καρδίτσα),

την κίνηση εντός της πόλης της Καρδίτσας και του περιφερειακού αυτής &

την κίνηση στην Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας – Μουζακίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία (επικινδυνότητα):

1) επαρχιακή οδό Αγίου Δημητρίου, από Βλοχό προς Αγ. Δημήτριο και από Πέτρινο προς Αγ. Δημήτριο,

2) 2ο χλμ επ.Ο. Μαγούλας - Μ.Καλύβια,

3) επ.ο. Καρδίτσας - Λάρισας από Τ.Κ. Συκεώνας έως Τ.Κ. Βούναινα (Στροφές Συκεώνας),

4) επ.ο. Ελληνόκαστρου-Αμυγδαλής,

5) 2ο χλμ. επ.ο. Καρδίτσας – Καλλίθηρου,

6) επ.οδ. Κυψέλης Σοφάδων-Αμπελώνα,

7) επ.οδ. Πασχαλίτσας-Λεύκης,

8) επ.οδ. Μάρκου-Γοργοβιτών,

9) επ.οδ. Φύλλου-Κυψέλης,

10) επ.οδ. Πέτρινου-Ιτέας,

11) 6ο χλμ. επ. οδού Μουζακίου-Άρτας,

12) επ. οδ. Μουζακίου-Αργιθέας,

13) ε.ο. Καρδίτσας – Ν. Μοναστηρίου, στο ύψος της διασταύρωσης Γραμματικού,

14) επ.οδ. Πορτής – Βατσουνιάς,

15) επ.οδ. Μαγουλίτσας – Λαζαρίνας,

16) επ.οδ. Λαζαρίνας – Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων,

17) επ.οδ. Καππά – Χάρμα,

18) διασταύρωση Πεζούλας προς Φυλακτή,

19) διασταύρωση Καλύβια Πεζούλας με Κρυονέρι (ύψος Λανάρα),

20) επ.οδ. Μουζακίου – Γελάνθης,

21) επ.οδ. Μουζακίου-Πευκοφύτου,

22) γέφυρα Καραϊσκάκη, Μουζάκι Καρδίτσας (Αποκατάσταση, μόνο για τη διέλευση οχημάτων Ι.Χ.Ε. έως 5 τόνων),

23) επ.οδ. Καλυβίων Πεζούλας-Νεράιδας στο ρεύμα καθόδου υπέστη καθίζηση από 4 χ/θ μέχρι 4,5 χ/θ,

24) διασταύρωση Κρυονερίου προς Κερασιά στο ρεύμα ανόδου,

25) γέφυρα Μπελοκομίτη,

26) επαρχ. Οδός Μορφοβουνίου-Κερασιάς,

27) Κεντρική δημοτική οδός στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου,

28) επ.οδ. Καρδίτσας – Τρικάλων (ύψος Τ.Κ. Ριζοβουνίου),

29) επ.οδ. Καρδίτσας- Παλαμά(ύψος Τ.Κ. Προαστίου),

30) επ.οδ. Καρδίτσας- Λάρισας (ύψος Τ.Κ. Αστρίτσας),

31) επ.οδ. Μορφοβουνίου-Μεσενικόλα,

32) στην Τ.Κ. Μορφοβούνιου η κεντρική δημοτική οδός υπέστη καθίζηση,.

33) γέφυρα της Κερασιάς – κλειστή,

34) επ.οδ. Μορφοβουνίου - Κερασιάς, -30- περίπου μέτρα προ γέφυρας Κερασιάς, στο ρεύμα ανόδου, το οδόστρωμα υπέστη καθίζηση,

35) επ.οδ. Μορφοβουνίου - Καλυβίων Πεζούλας, στη γέφυρα Καλυβίων Φυλακτής, μερική διακοπή κυκλοφορίας, εναλλάξ των ρευμάτων κυκλοφορίας,

36) διασταύρωση Πεζούλας προς Φυλακτή,

37) στην 32η Χ/Θ της επ.οδ. Μητρόπολης - Φράγματος Λίμνης Πλαστήρα (μέσω Κρυονερίου), στο ύψος της γέφυρας του ποταμού Καριτσιώτη, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα η μετάβαση προς Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα να είναι αδύνατη,

38) στην 4η και 4,5η Χ/Θ της επ. οδ. Καλυβίων Πεζούλας – Νεράιδας, το οδόστρωμα στο ρεύμα καθόδου υπέστη καθίζηση.

39) τοπική οδός συνοικισμού Μαρτίνι – Τ.Κ. Βατσουνιάς (γέφυρα κλειστή)

40) επ.οδ. Τ.Κ. Καππά – Τ.Κ. Χάρμα,

41) επ.οδ. Τ.Κ. Ανθοχωρίου – Τ.Κ. Κερασιάς,

42) 4ο χλμ. επ.οδ. Μουζακίου – Κερασιάς (φθορά στα υποστυλώματα της γέφυρας),

43) 1ο χλμ. επ.οδ. Μουζακίου - Αγίου Γεωργίου,

44) Δημοτική Οδός Μουζακίου – Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου &

45) επ.οδ. Τ.Κ. Πευκόφυτου – Τ.Κ. Πετριλίων.

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. «hellenicpolice.gr», υπάρχει ειδικό μπάνερ με αναλυτική ενημέρωση σχετικά με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων, καθώς και με συμβουλές οδικής ασφάλειας.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας θα ενημερώνει συνεχώς για τις συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο και συστήνει στους οδηγούς, σε περίπτωση μετακίνησής τους, να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις), να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.

