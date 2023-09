Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel”: Τα μέτρα στήριξης των πληγέντων

Η λίστα με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, για τη στήριξη των πληγέντων από την κακοκαιρία “Daniel”.

Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των πληγέντων από την κακοκαιρία “Daniel”, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός.

Όσοι κάνουν αιτήσεις στο arogi.gov.gr

Θα λάβουν:

10.000 ευρώ για τις κατοικίες

4.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις

6.600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες και τις οικοσκευές

Επιπλέον παρέχεται:

80% δωρεάν στεγαστική συνδρομή

70% δωρεάν συνδρομή για αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Επιδότηση ενοικίου/ συγκατοίκησης 300-500 ευρώ

Όσο αφορά στις υποχρεώσεις των πληγέντων προβλέπεται:

6μηνη αναστολή φορολογικών/ ασφαλιστικών υποχρεώσεων

6μηνη αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης

3ετης αναστολή ΕΝΦΙΑ

Για τους εργαζόμενους προβλέπεται:

Αναστολή συμβάσεων εργασίας και 534 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο

Παράταση Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και επιδόματος στέγασης (3μηνη για όσα λήγουν Σεπτέμβριο/ 2μηνη για όσα λήγουν Οκτώβριο).

