Αθλητικά

US Open: Ο Τζόκοβις “σήκωσε την κούπα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένα τρόπαιο για τον Σέρβο αθλητή, που κατάφερε να επιβληθεί του Μεντβέτεφ.

-

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πραγματοποιώντας ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση νίκησε στα τρία σετ τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και κατέκτησε το φετινό US Open.

Ο Σέρβος σταρ ήταν πραγματικά αλάνθαστος και επικράτησε με 3-0, 6-3, 7-6 (5), 6-3. Αυτός ήταν ο 24 Gram Slam τίτλος για τον Τζόκοβιτς που συνεχίζει να γράφει Ιστορία που έχει κατακτήσει μόνο η Μάρκγαρετ Κορτ.

Στον αγώνα ο Ρώσος μπόρεσε να αντισταθεί μόλις στο δεύτερο σετ κι αυτό δεν ήταν αρκετό για να απειλήσει τον Τζόκοβιτς. Με αυτό το τρόπαιο ο Σέρβος σταρ θα επιστρέψει στην πρώτη θέση του ράκινγκ λιστ μετά από τρεις μήνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία: Οι μαθητές της χώρας επιστρέφουν στα θρανία

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις την Δευτέρα

Κακοκαιρία “Daniel” – Διόδια: Παράταση στη δωρεάν διέλευση