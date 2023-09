Πολιτική

Κακοκαιρία - Μαρινάκης: τα μέτρα για τους πληγέντες θα προσαρμοστούν

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την αποζημίωση των πληγέντων. Τι συμβαίνει με την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση στις πληγείσες περιοχές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μίλησε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” για τις ανυπολόγιστες καταστροφές στην Μαγνησία και για την αποζημίωση των πληγέντων.

“Μέσα στην ημέρα, είναι δεδομένο θα ανοίξει η πλατφόρμα όπως είπε και ο Πρωθυπουργός εχθες”, “Προέχει η ασφάλεια των πολιτών αλλά και η άμεση αποζημίωση των πληγέντων” τόνισε.

Όσον αφορά την διαδικασία των καταγραφών μετά την φονική κακοκαιρία "Daniel" ανέφερε: “Είναι πολλές χιλιάδες οι έλεγχοι και οι αυτοψίες. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα έχουν ολοκληρωθεί όπου είναι εφικτό οι καταγραφές”

Σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι: “Πέραν του ποσού 6600 υπάρχουν και άλλα μέτρα αυτονόητα για τους πολίτες αυτούς, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, μία σειρά από μέτρα που θα βοηθήσουν” τα μέτρα αυτά είναι προσωρινά, θα καταγραφούν παρατηρήσεις και θα προσαρμοστούν ανάλογα. Η ταχεία καταγραφή και αποζημίωση είναι δεδομένο ότι θα γίνει.”

Πολύ σημαντική είναι η βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς όμοιο φαινόμενο δεν έχει αντιμετωπιστεί και όπως είπε, “αύριο ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την βοήθεια της Ευρώπης μετά την πρωτοφανή κακοκαιρία που έπληξε την χώρα μας. Αυτό που συνέβη στην χώρα μας δεν έχει προηγούμενο. Η Ευρώπη θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.”

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, σχετικά με δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για έργα “βιτρίνας” μετά την κακοκαιρία Ιανό, που έπληξε την Θεσσαλία, είπε ότι είναι "αναληθές και έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 60 αντιπλημμυρικά. Ήταν αρκετά τα έργα αυτά; Όχι.".

"Πρέπει να προσαρμοστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα νέα δεδομένα Και θα γίνει οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να γίνει για να αντιμετωπίζονται αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα", ανέφερε σχετικά με το ότι τα έργα δεν ήταν αρκετά για να αντιμετωπίσουν την πρωτοφανή θεομηνία.

Σχετικά με το εάν θα πρέπει να υπάρξουν απομακρύνσεις σε καίριες θέσεις, ανέφερε ότι, δεν είναι η στιγμή να συζητηθεί κάτι τέτοιο και τόνισε πως "Όλοι κρινόμαστε για τη δουλειά και τις πράξεις μας δίναμε αλλά αυτή τη στιγμή προέχει το έργο που σημαίνει της αποκατάστασης και της διάσωσης όσων χρειάζονται βοήθεια".

Στη συνέχεια ανέφερε για το σημαντικό έργο των ενόπλων δυνάμεων, της πυροσβεστικής, αλλά και των επιστημόνων στην περιοχή και αναφέρθηκε στα φλέγοντα ζητήματα αποκαταστασης της ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.

“Η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση, είναι μέσα στα πλάνα άμεσης αποκατάστασης, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης κινείται με ταχείς ρυθμούς. Όσον αφορά την υδροδότηση, υπάρχει πρόβλημα σε μικρότερες περιοχές χρειάζεται όμως μετά την αποκατάσταση ο έλεγχος και η έγκριση ότι το νερό είναι ασφαλές”, ανέφερε σχετικά.

Τέλος ανέφερε: “Περασαμε κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει. Η μόνη υπόσχεση που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι θα κάνουμε το καλύτερο για να αποκατασταθούν και να επιστρέψουν στην κανονικότητα της καθημερινότητας οι πολίτες των περιοχών που πλήττονται”.





