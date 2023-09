Υγεία - Περιβάλλον

Ροχαλητό: Πώς η θεραπεία του σώζει ζωές

Τα αποτελέσματα έρευνας παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Τα άτομα που πάσχουν από αποφρακτική υπνική άπνοια μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα, εάν χρησιμοποιούν τη συσκευή CPAP που παρέχει θετική πίεση στους πνεύμονες και βοηθάει να παραμένουν ανοιχτοί οι αεραγωγοί.

Όσοι πάσχουν από αποφρακτική υπνική άπνοια συχνά ροχαλίζουν δυνατά και η αναπνοή τους σταματά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό μπορεί να μειώσει την ποσότητα οξυγόνου στο αίμα και να προκαλέσει κόπωση. Μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής νόσου και διαβήτη τύπου 2.

Οι συσκευές CPAP παρέχονται στους ασθενείς για να τους βοηθήσουν να κοιμηθούν καλύτερα. Έρευνα από το ισπανικό ινστιτούτο «Institut de Recerca Biomedica de Lleida», που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, συνέκρινε μια ομάδα 3.638 ασθενών με υπνική άπνοια που ζουν στην Καταλονία και είχαν σταματήσει να χρησιμοποιούν τη συσκευή το 2011 με ισάριθμους ασθενείς που συνέχισαν να χρησιμοποιούν τη συσκευή τουλάχιστον μέχρι το 2015 ή μέχρι το θάνατό τους. Διαπίστωσαν ότι όσοι συνέχισαν να χρησιμοποιούν το CPAP είχαν 40% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, 36% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο και 18% χαμηλότερο κίνδυνο νοσηλείας σε νοσοκομείο για καρδιαγγειακή νόσο.

Επίσης, σε δεύτερη πιλοτική έρευνα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο St.Vincent και το Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Δουβλίνου, στην Ιρλανδία, εντοπίστηκε ότι η συσκευή μπορεί επίσης να λειτουργήσει καλύτερα στη μείωση της συσσώρευσης πλάκας στις αρτηρίες γύρω από την καρδιά, σε σχέση με ένα φάρμακο για την απώλεια βάρους.

