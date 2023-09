Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel” - Αποζημιώσεις: άνοιξε η πλατφόρμα για τους πληγέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τους πληγέντες της Θεσσαλίας.

-

Άνοιξε το πρωί της Δευτέρας, η πλατφόρμα για τις αποζημιώσεις των κατοίκων της Θεσσαλίας, που είδαν τις περιουσίες και τις επιχειρήσεις τους να καταστρέφονται κάτω από τόνους νερού, μετά την φονική κακοκαιρία "Daniel".

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των πληγέντων περιλαμβάνει επιδοτήσεις σε μεγάλο ποσοστό για την αποκατάσταση των ζημιών, τόσο για τα νοικοκυριά, όσο και για τις επιχειρήσεις.

Όσοι κάνουν αιτήσεις στο arogi.gov.gr

Θα λάβουν:

10.000 ευρώ για τις κατοικίες

4.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις

6.600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες και τις οικοσκευές

Επιπλέον παρέχεται:

80% δωρεάν στεγαστική συνδρομή

70% δωρεάν συνδρομή για αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Επιδότηση ενοικίου/ συγκατοίκησης 300-500 ευρώ

Όσο αφορά στις υποχρεώσεις των πληγέντων προβλέπεται:

6μηνη αναστολή φορολογικών/ ασφαλιστικών υποχρεώσεων

6μηνη αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης

3ετης αναστολή ΕΝΦΙΑ

Για τους εργαζόμενους προβλέπεται:

Αναστολή συμβάσεων εργασίας και 534 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο

Παράταση Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και επιδόματος στέγασης (3μηνη για όσα λήγουν Σεπτέμβριο/ 2μηνη για όσα λήγουν Οκτώβριο).