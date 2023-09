Κακοκαιρία - Θεσσαλία: συγκλονιστικές μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κοινωνία

Ανατριχιαστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων της Θεσσαλίας στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, με τις δραματικές στιγμές που έζησαν από την φονική κακοκαιρία "Daniel".

Με την Θεσσαλία να μετρά τις πληγές της ακόμη από την φονική κακοκαιρία "Daniel", οι μαρτυρίες κατοίκων στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, συγκλονίζουν.

Η καταστροφή τεράστια, με ανθρώπινες ζωές, ζώα και περιουσίες να έχουν χαθεί κάτω από τόνους ορμητικών νερών και λάσπης.

Ο ποινικολόγος Στέλιος Σούρλας, μιλά για ολοκληρωτική καταστροφή που υπέστη και υποκογίζεται σε 150.000 ευρώ.

Όπως τόνισε, τα μέτρα τις κυβέρνησης, δεν αρκούν για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες της κακοκαιρίας "Daniel".

Όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα, είπε οργισμένος: "Ποια αντιπλημμυρικά έργα; αν δεν είχαν γίνει τι θα γινόταν;" και συνεχίζει να περιγράφει ότι το βράδυ της πλημμυρας στην Φαρκαδόνα, ήρθαν νερά που δεν ήταν από τη βροχή γιατί ξαφνικά μέσα σε μισή ώρα, το μεγαλόσωμο σκυλί που είχε κόντευε να πνιγεί από τη στάθμη των υδάτων.

Στην περιοχή Παλαμάς Καρδίτσας, η κατάσταση είναι τραγική καθώς υπέστη μεγάλες καταστροφές η περιοχή. Η κ. Γωγώ, κάτοικος Παλαμά, περιγράφει ότι η γιαγιά της, βρισκόταν 12 ώρες μέσα στο νερό, με την ηλικιωμένη να κάθεται για όλες αυτές τις ώρες σε τραπεζάκι πάνω στο κρεβάτι για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

"Καίνε τα πόδια τους, είναι μέσα στις πληγές, μέσα στα λασπόνερα, δεν μπορούν να φύγουν μέσα από τα σπίτια γιατί γίνεται και πλιάτσικο" αναφέρει ακόμα.

Ο Βασίλης Φιλίππου, αγρότης και πρώην επιστάτης του ριάλιτι "Φάρμα" μίλησε από τον Κλοκοτό Τρικάλων για τις ανυπολόγιστες καταστροφές.

"Δεν ξέρω από που να αρχίσω... Η λέξη καταστροφή είναι πάραπολύ μικρή για να περιγράψει αυτό που έχει συμβεί εδώ. Το χωριό μου ήταν το δευτερο στη σειρά που πλημμύρισε, έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Έχει γίνει ένας υγρός τάφος. Μυρίζει "θανατίλα" παντού".

Η κυρία Ελισάβετ, από τον Βλοχό Καρδίτσας, περιγράφει πώς πήρε το 6χρονο παιδί της για να σωθεί και πήγαν σε διπλανό σπίτι που ήταν ψηλότερο.

"Το νερό ήταν μέχρι τον λαιμό. Απέναντι ήταν ένα σπίτι πιο ψηλό από το δικό μας.Το παιδί μου έλεγε "μαμά πνίγομαι". Στο σπίτι που πήγαμε είχε και ένα παιδί με αναπηρία πάνω στο κρεβάτι.."

