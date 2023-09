Κοινωνία

Βία ανηλίκων – Γλυφάδα: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από επίθεση

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα παιδί που δέχθηκε επίθεση από ανήλικους.

Θύμα επίθεσης έπεσε ένα παιδί 15 ετών, στη Γλυφάδα, το βράδυ της Κυριακής.

Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν, πέντε άτομα, πιθανότατα ανήλικα, επιτέθηκαν σωματικά στο αγόρι.

Το σκηνικό έγινε λίγο μετά τις 22:00, στην πλατεία Δαβάκη και ο 15χρονος μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο από τη μητέρα του.

Το παιδί έχει τραύμα στο μάτι.

Τις έρευνες έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας της Γλυφάδας.

