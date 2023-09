Κοινωνία

Blue Horizon - Πλοίαρχος: “μπλέξαμε, μπλέξαμε”, λέει σε ηχητικό ντοκουμέντο (βίντεο)

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο από τη συνομιλία του πλοιάρχου με το Λιμενικό και τον Ύπαρχο του πλοίου έφερε στο φως η εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Προφυλακιστέοι έχουν κριθεί οι δύο εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 36χρονου Αντώνη Καρυώτη, όταν φέρεται να τον έσπρωξαν στην θάλασσα στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί στο πλοίο.

Συγκεκριμένα τόσο ο πλοίαρχος όσο και ο ύπαρχος που είναι ο άνδρας που φέρεται να τον έσπρωξε από το πλοίο σύμφωνα με τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, οδηγούνται στην φυλακή, ενώ οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό.

Η απολογίες των κατηγορούμενων ήταν μαραθώνιες, καθώς ολοκληρώθηκαν τα χαράματα της Δευτέρας.

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο με τη συνομιλία του πλοιάρχου με το Λιμενικό αλλά και τον ύπαρχο, έρχεται στο φως της δημοσιότητας, στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 και συγκλονίζει.

"Ναι με ακούτε; Έπεσε ένας επιβάτης στην θάλασσα, την ώρα που ο καταπέλτης ήταν στην αποβάθρα κι εγώ είχα ξεκινήσει... Ο πλοίαρχος από το Blue Horizon είμαι. Στον καταπέλτη πίσω επιπλέει μου είπαν τα παιδιά. Όταν ο καταπέλτης ήταν πίσω κι εγώ είχα ξεκινήσει."

Σύμφωνα με τη συνομιλία, ο πλοίαρχος ανέφερε ότι κάποιος πήγε να μπει στο πλοίο, γλίστρισε κι έπεσε στην θάλασσα με το που είχε ξεκινήσει το πλοίο.

"Έβαλε το πόδι στον καταπέλτη, αλλα γλίστρισε γκαι ο καταπέλτης ήταν σηκωμένος" ακούγεται στο ηχητικό.

"Την ώρα που μόλις είχαμε πάρει άδεια και ξεκινήσαμε, αμολήσαμε, σηκώσαμε τον καταπέλτη από το έδαφος, ξαφνικά είδα έναν επιβάτη ο οποίος προσπάθησε να μπει μέσα στο πλοίο και γλίστρισε. Τώρα ήταν επιβάτης, δεν είχε εισιτήριο, τι να σου πω δεν την ξέρω αυτή την λεπτομέρεια. Από την κάμερα τον είδα εγώ, αλλα εκείνη την ώρα είχαμε κάνει ήδη κίνηση, είχαμε φύγει.".

Στη συνέχεια ακούγεται ο ύπαρχος να του λέει ότι "τον έβγαλαν πεθαμένο, πνιγμένο" με τον πλοίαρχο να απαντά "...μπλέξαμε, μπλέξαμε".

