Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι ανάδρομοι πλανήτες και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

-

Η νέα τηλεοπτική σεζόν έχει ξεκινήσει και η Λίτσα Πατέρα έδωσε τις πρώτες αστρολογικές προβλέψεις από την εκπομπή "Το Πρωινό" για φέτος.

Ξεκινώντας, τόνισε, ότι "για πρώτη φορά επτά πλανήτες είναι ανάδρομοι... το σύμπαν θέλει να ανασυνταχθούμε και θα πρέπει να αλλάξουμε πολλά από αυτά που έχουμε υιοθετήσει".

Προσοχή, στα οικονομικά, αλλά και σε νέα σχέδια και περιοσιακά. Ο ανάδρομος Ερμής τελειώνει σε τρεις ημέρες ενώ κάποια ζώδια μπορεί να δουν θεαματικές αλλαγές...

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο σε σχέση με τον ανάδρομο Ερμή.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία: Οι μαθητές της χώρας επιστρέφουν στα θρανία

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις την Δευτέρα

Κακοκαιρία “Daniel” – Διόδια: Παράταση στη δωρεάν διέλευση