Υγεία - Περιβάλλον

Κακοκαιρία - Καρδίτσα: καταγγελία για περιστατικό μόλυνσης από τα λασπόνερα

Ποιοι κίνδυνοι κρύβονται με την συσσώρευση υδάτων στις πληττώμενες περιοχές.

Υψηλός είναι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στις περιοχές που έχουν «πνιγεί» από την κακοκαιρία Daniel, καθώς ελλοχεύουν μολυσματικές ασθένειες, εξαιτίας του νερού καθώς μέσα σε αυτό, έχουν πνιγεί ζώα, αλλα μπορεί να έχει χημικά, λιπάσματα και πετρέλαια.

Το υπουργείο Υγείας έχει κάνει ήδη έκκληση στους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών που επλήγησαν να χρησιμοποιούν ως πόσιμο μόνο το εμφιαλωμένο νερό, ενώ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και με τα κουνούπια καθώς είναι υψηλός ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από μολυσματικές ασθένειες εξαιτίας του νερού, αλλά και των ζώων που έχουν χάσει τη ζωή τους και δεν έχουν ακόμα περισυλλεχθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, έρχεται η καταγγελία γυναίκας, για τον κουνιάδο της και τον γιο του, που όπως λέει, μολύνθηκαν από τα μολυσμένα νερά.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η ίδια μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνθρωπος έβγαλε εξανθήματα στο σώμα και μετά από επίσκεψη σε γιατρό, παίρνει αντιβίωση για να συνέλθει.

