Θερινές προβλέψεις Κομισιόν: Κίνδυνοι από τις ακραίες καιρικές συνθήκες

Οι θερινές προβλέψεις της Κομισιόν. Ο πληθωρισμός και οι κίνδυνοι για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Με μειωμένη δυναμική συνεχίζει να αναπτύσσεται η οικονομία της ευρωζώνης και της ΕΕ, σύμφωνα με τις θερινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Στις θερινές - ενδιάμεσες - οικονομικές προβλέψεις της, η Επιτροπή αναθεωρεί προς τα κάτω την ανάπτυξη στην ευρωζώνη και στην ΕΕ, σε σχέση με τις εαρινές της προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν το Μάιο. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ανάπτυξη της οικονομίας της ευρωζώνης, σε 0,8% το 2023 (από 1,1% που προβλεπόταν στις εαρινές προβλέψεις) και 1,3% το 2024 (από 1,6%). Για την ΕΕ προβλέπεται ανάπτυξη 0,8% το 2023 (από 1%) και 1,4% το 2024 (από 1,7%).

Ο πληθωρισμός αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται στον προβλεπόμενο ορίζοντα.

Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός προβλέπεται να είναι 5,6% το 2023 (έναντι 5,8%) και 2,9% το 2024 (έναντι 2,8%).

Στην ΕΕ, ο πληθωρισμός του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) προβλέπεται πλέον να φθάσει στο 6,5% το 2023 (έναντι 6,7% την άνοιξη) και στο 3,2% το 2024 (έναντι 3,1%) στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει σήμερα στη δημοσιότητα οικονομικές προβλέψεις μόνο για τις έξι μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ (Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Πολωνία). Μεταξύ των χωρών αυτών, τη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να καταγράψει η Ισπανία, με 2,2% το 2023 και 1,9% το 2024.

Ωστόσο, για τη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ, τη Γερμανία, προβλέπεται το 2023 οικονομική ύφεση στο -0,4% και το 2024 προβλέπεται ανάπτυξη στο 1,1%. Ο πληθωρισμός στη Γερμανία προβλέπεται να φτάσει το 6,4% το 2023 και να μειωθεί στο 2,8% το 2024.

Για τη Γαλλία, προβλέπεται ανάπτυξη στο 1% το 2023 και στο 1,2% το 2024. Ο πληθωρισμός στη Γαλλία αναμένεται να φτάσει το 5,6% το 2023 και να μειωθεί στο 2,7% το 2024.

Για την Ιταλία, προβλέπεται ανάπτυξη στο 0,9% το 2023 και στο 0,8% το 2024, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να φτάσει το 5,9% το 2023 και να μειωθεί στο 2,9% το 2023.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ ήταν υποτονική το πρώτο εξάμηνο του 2023 λόγω των τρομερών κραδασμών που έχει υποστεί η ΕΕ. Η αδυναμία της εγχώριας ζήτησης, ιδίως της κατανάλωσης, δείχνει ότι οι υψηλές και ακόμη αυξανόμενες τιμές καταναλωτή για τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες επιβαρύνουν περισσότερο από το αναμενόμενο στις εαρινές προβλέψεις. Αυτό συμβαίνει παρά τη μείωση των τιμών της ενέργειας και την εξαιρετικά ισχυρή αγορά εργασίας, η οποία έχει δει ρεκόρ χαμηλών ποσοστών ανεργίας, συνεχιζόμενη επέκταση της απασχόλησης και αύξηση των μισθών.

Εν τω μεταξύ, η απότομη επιβράδυνση της παροχής τραπεζικών πιστώσεων προς την οικονομία δείχνει ότι η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής λειτουργεί στην οικονομία. Οι δείκτες των ερευνών δείχνουν τώρα επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας το καλοκαίρι και τους επόμενους μήνες, με συνεχιζόμενη αδυναμία στη βιομηχανία και εξασθένηση της δυναμικής στις υπηρεσίες, παρά την έντονη τουριστική περίοδο σε πολλά μέρη της Ευρώπης.

Η παγκόσμια οικονομία τα πήγε κάπως καλύτερα από ό,τι αναμενόταν το πρώτο εξάμηνο του έτους, παρά τις αδύναμες επιδόσεις στην Κίνα. Ωστόσο, οι προοπτικές για την παγκόσμια ανάπτυξη και το εμπόριο παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες σε σύγκριση με την άνοιξη, υπονοώντας ότι η οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να βασιστεί σε ισχυρή υποστήριξη από την εξωτερική ζήτηση.

Συνολικά, η ασθενέστερη δυναμική ανάπτυξης στην ΕΕ αναμένεται να επεκταθεί έως το 2024 και ο αντίκτυπος της αυστηρής νομισματικής πολιτικής αναμένεται να συνεχίσει να περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, προβλέπεται ήπια ανάκαμψη της ανάπτυξης το επόμενο έτος, καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να υποχωρεί, η αγορά εργασίας παραμένει εύρωστη και τα πραγματικά εισοδήματα σταδιακά ανακάμπτουν.

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΤΩΣΗ

Ο πληθωρισμός συνέχισε να υποχωρεί το πρώτο εξάμηνο του 2023 ως αποτέλεσμα της μείωσης των τιμών της ενέργειας και της συγκράτησης των πληθωριστικών πιέσεων από τα τρόφιμα και τα βιομηχανικά αγαθά. Στη ζώνη του ευρώ, έφτασε στο 5,3% τον Ιούλιο, το ήμισυ ακριβώς από το ανώτατο επίπεδο του 10,6% που καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2022 και παρέμεινε σταθερό τον Αύγουστο.

Οι τιμές της ενέργειας αναμένεται να συνεχίσουν να μειώνονται για το υπόλοιπο του 2023, αλλά με βραδύ ρυθμό. Αναμένεται να αυξηθούν ελαφρά και πάλι το 2024, λόγω των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου. Ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες ήταν μέχρι στιγμής πιο επίμονος από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, αλλά πρόκειται να συνεχίσει να μετριάζεται καθώς η ζήτηση μειώνεται υπό τον αντίκτυπο της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής και της φθίνουσας ώθησης μετά την COVID-19. Οι τιμές των τροφίμων και των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στη χαλάρωση του πληθωρισμού στον προβλεπόμενο ορίζοντα, αντανακλώντας επίσης τις χαμηλότερες τιμές των εισροών και την ομαλοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Ο συνεχιζόμενος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και οι ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να ενέχουν κινδύνους και να παραμένουν πηγή αβεβαιότητας. Επιπλέον, η νομισματική σύσφιξη μπορεί να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα περισσότερο από το αναμενόμενο, αλλά θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε ταχύτερη μείωση του πληθωρισμού που θα επιτάχυνε την αποκατάσταση των πραγματικών εισοδημάτων. Αντίθετα, οι πιέσεις στις τιμές θα μπορούσαν να αποδειχθούν πιο επίμονες.

«Οι αυξανόμενοι κλιματικοί κίνδυνοι, που απεικονίζονται από τις ακραίες καιρικές συνθήκες και τις άνευ προηγουμένου δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες το καλοκαίρι, επηρεάζουν επίσης τις προοπτικές», τονίζει η Επιτροπή.

