Κακοκαιρία “Daniel” – Τζεντιλόνι: Η Ελλάδα θα λάβει αρωγή από το Ταμείο Υποστήριξης και όχι μόνο

Ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομική στήριξη στην Ελλάδα, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή.

Η Ελλάδα θα λάβει αρωγή μέσω του έκτακτου ταμείου υποστήριξης της ΕΕ για τις φυσικές καταστροφές «και όχι μόνο», δήλωσε σήμερα ο επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι.

Ερωτηθείς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, με ποιο τρόπο και πόσο σύντομα θα μπορούσε να λάβει μορφή η βοήθεια της ΕΕ στην Ελλάδα, ενόψει της αυριανής συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού με την πρόεδρο της Επιτροπής, ο Π. Τζεντιλόνι απάντησε ότι υπάρχει το έκτακτο ταμείο της ΕΕ για υποστήριξη των χωρών που επλήγησαν από φυσικές κατστροφές (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης).

Όπως εξήγησε, τα κράτη-μέλη που επλήγησαν από φυσική καταστροφή, εντός τριών μηνών καλούνται να αναφέρουν το ύψος της εκτιμώμενης οικονομικής ζημιάς. «Είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να στηρίξει μέσω αυτού του έκτακτου ταμείου υποστήριξης, αλλά όχι μόνο μέσω αυτού, τις προσπάθειες της Ελλάδας να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα κρίση», είπε ο επίτροπος Οικονομίας. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα αντιμετώπισε αυτό το καλοκαίρι φωτιές και πλημμύρες - «φαινόμενα τα οποία δυστυχώς μαρτυρούν την ακραία καιρική κρίση που αντιμετωπίζουμε».

Σχετικά με το πόσο σύντομα θα φτάσει η χρηματοοικονομική βοήθεια της ΕΕ, ο Πάολο Τζεντιλόνι ανέφερε ότι κάποια κεφάλαια θα είναι διαθέσιμα ήδη από φέτος, αλλά με περιορισμένο τρόπο, αλλά το επόμενο έτος η βοήθεια θα είναι πολύ πιο ουσιαστική.

