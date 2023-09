Πολιτική

Μαρινάκης: Δεν υπάρχει θέμα αναβολής των αυτοδιοικητικών εκλογών

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

«Μετά την παραίτηση του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, με απόφαση του πρωθυπουργού νέος υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο βουλευτής Επικρατείας, Χρήστος Στυλιανίδης», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Τα τελευταία 24ωρα συνεχίζονται οι προσπάθειες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων για τη διάσωση και τη συνδρομή συμπολιτών μας στις πληγείσες από την πρωτοφανή κακοκαιρία Daniel περιοχές», είπε στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης.

Τόνισε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί 4.506 διαδώσεις, απομακρύνσεις πολιτών, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί σε ασφαλές μέρος, 774 από τις οποίες έγιναν με εναέρια μέσα. «Παντού προωθούνται τα είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, νερά, ιατροφαρμακευτικό υλικό, είτε με πλωτά μέσα είτε με drones και ελικόπτερα». Πρόσθεσε ότι συνεχίζονται από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι μεταφορές συμπολιτών μας που χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης, νεφροπαθών και ηλικιωμένων.

Εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων γιατί όπως είπε δυστυχώς 15 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους και 2 αγνοούνται.

Υπογράμμισε ότι τεράστια σημασία έχει αυτή τη στιγμή να ακολουθήσουν όλοι οι πολίτες τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της κατάστασης μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα, επισημαίνοντας ότι όλα τα λιμνάζοντα νερά είναι δυνητικά μολυσμένα, καθώς έχουν φερτά υλικά που έχουν παρασυρθεί από τις πλημμύρες ή και νεκρά ζώα.

«Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι πολίτες ότι σε όλες τις πληγείσες περιοχές διενεργούνται έλεγχοι απ' το αρμόδιο Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε σχέση με την ποιότητα του νερού και οι κατά τόπους αρχές ανακοινώνουν πότε είναι ασφαλές να έχουν οι πολίτες πρόσβαση και να δώσουν στην κυκλοφορία το δίκτυο υδροδότησης», είπε. Και τόνισε ότι μέχρι τότε όλοι οι πολίτες παρακαλούνται να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό για την προσωπική τους υγιεινή, για να πιουν νερό, για να μαγειρέψουν ενδεχομένως ακόμη και για εργασίες που πρέπει να κάνουν μέσα στο σπίτι.

Επεσήμανε ακόμη ότι πέραν των ελέγχων και επανελέγχων του νερού προχωρά και η επιδημιολογική επιτήρηση που αφορά τα λοιμώδη νοσήματα καθώς και η εντομολογική επιτήρηση της περιοχής.

Επανέλαβε την έκκληση προς τους πολίτες σε περίπτωση που εμφανίσουν εξανθήματα, πυρετό, βήχα, πονοκέφαλο να απευθυνθούν αμέσως στις ιατρικές υπηρεσίες της περιοχής τους για να διερευνηθεί η αιτιολογία και να ληφθούν σε ευρύτερη κλίμακα μέτρα αν κριθεί αναγκαίο.

Ο ΕΛΓΑ έχει ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις τόσο για φυτικό όσο και για ζωικό κεφάλαιο, είπε ακόμη. Επίσης ξεκίνησε τα προηγούμενα 24ωρα η διαδικασία συλλογής, καύσης και ταφής των νεκρών ζώων. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν τίθεται ζήτημα μη αποζημίωσης των κτηνοτρόφων αν τυχόν ο εκτιμητής δεν δει τη ζημιά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη τα ζώα να συγκεντρωθούν άμεσα.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη συνέχεια στην αυτοψία που πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός στις πληγείσες περιοχές την Παρασκευή και είπε ότι «με πρωτοβουλία του πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση των περιουσιών των κατοίκων και των κρίσιμων κρατικών υποδομών.

Χθες, παρουσία του πρωθυπουργού στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακοινώθηκαν μέτρα αρωγής προς τους πληγέντες.

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν:

1. Η ενίσχυση μέσω του arogi.gov.gr για πρώτες ανάγκες, ζημιές σε οικοσκευή και απλές επισκευαστικές εργασίες. Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα.

Επιπλέον σε συνεργασία με τους Δήμους θα καταβληθεί προσαύξηση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία, σε νοικοκυριά που έχει πληγεί η κύρια κατοικία τους και οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ, σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67%) από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή.

2. Η πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr, η οποία φτάνει μέχρι τις 10.000 ευρώ.

3. Η παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτιρίων.

4. Η Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης.

5. Η παράταση καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Επιδόματος Στέγασης.

6. Η πρώτη αρωγή έναντι κρατικής αρωγής προς πληγείσες επιχειρήσεις

7. Η κρατική αρωγή προς πληγείσες επιχειρήσεις και πληγέντες φορείς.

8. Η κρατική αρωγή προς πληγείσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις κατ' αντιστοιχία των υπόλοιπων επιχειρήσεων.

9. Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων έως και 6 μήνες.

10. Η αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως έξι μήνες.

11. Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα κτίσματα και τα οικόπεδα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πλημμυρών και έχουν χαρακτηρισθεί ως επικίνδυνα ή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση, καθώς και τα αγροτεμάχια που έχουν καταστραφεί.

12. Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών έως και έξι μήνες.

13. Αναστολή συμβάσεων εργασίας και αντίστοιχο επίδομα 534 ευρώ στους εργαζόμενους για τρεις μήνες.

14. Η έκτακτη χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ ύψους 41,5 εκατομμυρίων για την πρώτη αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα και υποδομές αλλά και την κάλυψη έκτακτων αναγκών».

Επεσήμανε ακόμη πως «μέχρι τώρα οι αυτοψίες έχουν πλησιάσει τις 2.500 σε Μαγνησία, Καρδίτσα, Φθιώτιδα, Λάρισα, και συνεχίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα».

«Η κυβέρνηση, ακολουθώντας την πάγια πρακτική μετά από φυσικές καταστροφές (όπως έπραξε για τη Ρόδο, την Κόρινθο, την Βοιωτία, περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής κα) προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την προστασία και την στήριξη των κατοίκων που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel», μέσω της αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και της αναστολής των πλειστηριασμών σε ορίζοντα εξαμήνου. Για το λόγο αυτό χθες εκδόθηκε ΠΝΠ για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμών) στη Περιφέρεια λόγω Daniel οριζόντια από 6 Σεπτεμβρίου έως 10 Νοεμβρίου, διάστημα που απαιτείται ώστε να ολοκληρώσει η Κεντρική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής το έργο της και να βγουν οι σχετικές Υπουργικές αποφάσεις, που όπως είπε ο Πρωθυπουργός θα έχουν ορίζοντα εξαμήνου. Στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνεται και 3ετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ συμπεριλαμβανομένων και των αγροτεμαχίων. Επίσης στην χθεσινή ΠΝΠ προβλέπεται μετάθεση ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών που ήταν χθες 10/9 σε Παρασκευή 15/9 καθώς η λειτουργία των δικαστηρίων στην περιοχή έχει ανασταλεί τις επόμενες ημέρες. Προσοχή η μετάθεση ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών ΔΕΝ επηρεάζει ημερομηνίες εκλογών», ανέφερε σχετικά με τις εκλογές ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το ενδεχόμενο αναβολής των εκλογών.

Για το ζήτημα της ηλεκτροδότησης τόνισε πως «σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε μέχρι και σήμερα το πρωί στην περιοχή του Βόλου παραμένουν χωρίς ρεύμα μεμονωμένοι καταναλωτές και στο Νοτιοανατολικό Πήλιο σχεδόν 200 καταναλωτές.

Περιφερειακά της Καρδίτσας παραμένουν λίγες εκατοντάδες καταναλωτές χωρίς ρεύμα, ωστόσο το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης είναι εντονότερο στις περιοχές των Τρικάλων και της Λάρισας, λόγω περιορισμένης πρόσβασης στους υποσταθμούς και πολύ μεγάλου όγκου νερού. Συνεχίζεται η άντληση των υδάτων για να αποκτηθεί το συντομότερο δυνατόν πρόσβαση στους υποσταθμούς».\

Αναφέρθηκε ακόμη στο πλαφόν που επιβλήθηκε στο περιθώριο μεικτού κέρδους στα επίπεδα του 2021 «σε κάθε άλλη κατηγορία προϊόντων απαραίτητων για τη διατροφή και την αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που προκαλείται από φυσική ή τεχνολογική καταστροφή ή θεομηνία. Το πλαφόν θα ισχύσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου».

Και πρόσθεσε: «καθώς σήμερα είναι η μέρα που το σχολικό έτος ξεκινά, και να ευχηθούμε στα παιδιά που ξεκίνησαν σήμερα καλή χρονιά, μέτρα λήφθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τις πληγείσες περιοχές.

Πέραν της παράτασης στην έναρξη του σχολικού έτους, συγκεντρώνονται τα προβλήματα που έχουν προκύψει στις υποδομές εκπαίδευσης κατόπιν επικοινωνίας με την περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενώ κλιμάκια της ΚΤΥΠ είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να μεταβούν στην Θεσσαλία για αυτοψίες.

Οι προσωρινοί αναπληρωτές που διορίστηκαν στις πληγείσες περιοχές μπορούν να παρουσιαστούν και μετά την 11η Σεπτεμβρίου μόλις αποκατασταθεί η πρόσβαση ή η συγκοινωνία».

Ανέφερε επίσης αναλυτικά σε παρατάσεις και άλλες ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί στον τομέα της Εκπαίδευσης προς διευκόλυνση των πληγέντων.

«Όπως δήλωσε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός και το τονίζουμε ξανά: Κανένας πολίτης δεν θα μείνει αβοήθητος, όλοι όσοι χρειάζονται ενίσχυση θα τη λάβουν. Η Ελλάδα είναι ισχυρότερη οικονομικά από ποτέ και έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τους πολίτες της και να ξαναχτίσει από την αρχή τις κρίσιμες υποδομές που οι καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας DANIEL έπληξαν με πρωτοφανή σφοδρότητα.

Δεν θα είμαστε μόνοι μας όμως. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός έχει ήδη αποστείλει επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εξασφαλίσει έκτακτη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της καταστροφής, μιας καταστροφής η οποία σίγουρα συνδέεται άμεσα με την κλιματική κρίση και μία καταστροφή η οποία απαιτεί και από την Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», είπε ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ακολούθως αναφέρθηκε στην αναβάθμιση από πλευράς πιστοληπτικής αξιολόγησης από τον καναδικό οίκο αξιολόγησης DBRS Morningstar και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για τη χώρας μας υπογραμμίζοντας πως είναι «ένα σημαντικό βήμα που θα εξασφαλίσει περισσότερες επενδύσεις στη χώρα, ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας».

Στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο ο πρωθυπουργός

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά τους ανθρώπους των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού, του ΕΚΑΒ, της ΕΜΑΚ που με αυταπάρνηση δίνουν καθημερινά το 110% του εαυτού τους για τους συνανθρώπους μας. Αναφέρθηκε στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Έβρο, όπου παρέστη στον αγιασμό του δημοτικού σχολείου στην Παλαγία και στην επίσκεψη στο δάσος της Δαδιάς.

«Αύριο, Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Στρασβούργο ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου προκειμένου να συζητήσει με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ζήτημα της στήριξης της χώρας μας απέναντι στις συνέπειες των φυσικών καταστροφών.

Το Σαββατοκύριακο ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 87ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιήσει την ομιλία του και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, μετά την αναβολή της προηγούμενης εβδομάδας», κατέληξε.

