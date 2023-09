Life

“5X5” με τον Θάνο Κιούση: Πότε κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Τα απογεύματά μας θα γεμίσουν και πάλι με χιούμορ, χαλαρές στιγμές και ξεχωριστές ομάδες στο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1.

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι «5Χ5», επιστρέφει ανανεωμένο τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου στις 17:30, και υπόσχεται να μας διασκεδάσει. Στο τιμόνι της παρουσίασης θα είναι ο Θάνος Κιούσης, που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει μέσα από τον μοναδικό χαρακτήρα του Τόνι Σφήνου.

Τον Θάνο όλοι κάπου, κάπως τον γνωρίζουμε… αλλά φέτος θα τον γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα!

Χαρισματικός, ανατρεπτικός και με αστείρευτο χιούμορ, θα ξεδιπλώσει όλες τις πτυχές της πολύπλευρης προσωπικότητάς του και με τις μοναδικές ατάκες του θα γεμίσει τα απογεύματά μας με αμέτρητες στιγμές γέλιου. Όπως, μάλιστα, αρέσει σε εκείνον να λέει οι συστάσεις είναι απλές: «Είμαι ο Θάνος Κιούσης, είμαι 1,95 και μου αρέσει το καλό φαγητό… τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο πλατό».

Οι κανόνες του παιχνιδιού απλοί:Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη δημοφιλέστερη απάντηση σε καθημερινές, απλές αλλά και ανατρεπτικές ερωτήσεις, όπως:

«Πού βρισκόσασταν την τελευταία φορά που φωνάξατε δυνατά;»

«Ποιος θα ήταν ο πρώτος άνθρωπος που θα ευχαριστούσατε, εάν παίρνατε Όσκαρ;»

«Πούπιστεύετε ότι αρέσει στους περισσότερους να πηγαίνουν στο πρώτο ραντεβού;»

Δύο αντίπαλες ομάδες, από 5 μέλη η κάθε μία, προσπαθούν να μαντέψουν με επιτυχία τις δημοφιλέστερες απαντήσεις, που παραμένουν απρόβλεπτες. Για να βρουν τις σωστές απαντήσεις οι παίκτες δεν χρειάζονται γνώσεις. Πρέπει να έχουν φαντασία, χιούμορ και απλή λογική σκέψη καθώς η πιο απλή ερώτηση μπορεί να κρύβει την πιο απίστευτη απάντηση!

Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, περνάει στον τελικό γύρο, διεκδικώντας 5.000 ευρώ.Η νικήτρια ομάδα έχει το δικαίωμα να παίξει και στα επόμενα δύο επεισόδια, και εφόσον συνεχίζει τις νίκες της, μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και 15.000 ευρώ!

Φέτος, το 5Χ5 και ο Θάνος Κιούσης με χιούμορ, φαντασία και ανεβασμένη διάθεση υπόσχονται ακόμα περισσότερο παιχνίδι, εκπλήξεις και απίθανες στιγμές διασκέδασης!

Και μην ξεχνάτε… χαμένος δεν θα φύγει κανείς!

«5Χ5», με τον Θάνο Κιούση: Πρεμιέρα Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 17:30.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Head of Production: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ

Project Manager: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ

Content Director: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

Αρχισυντάκτρια: ΕΛΛΗ ΠΑΣΣΑ

Σκηνοθέτης: ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

Βοηθός Σκηνοθέτης: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΟΡΑΣ

Οργάνωση Παραγωγής: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

Διεύθυνση Παραγωγής: ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΗΣ

Δείτε το trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=K8kGUaMxDhc

