Κακοκαιρία “Daniel” - Βορίδης στον ΑΝΤ1: Τα 6600 ευρώ είναι μία χρήσιμη βοήθεια για τους πληγέντες (βίντεο)

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δευτέρας μίλησε ο Υπουργός Επικρατείας. Τι είπε για το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας αλλά και τα κυβερνητικά σχέδια στήριξης των πληγέντων.

Ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βοριδης μίλησε το απόγευμα της Δευτέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και αναφέρθηκε στις πλημμύρες που έπληξαν τον Θεσσαλικο κάμπο ενώ απάντησε και στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για το αν άργησε η βοήθεια και στο ζήτημα των αποζημιωσεων

Ο κος Βοριδης αναφέρθηκε και στην παραίτηση Βαρβιτσιώτη και το ενδεχόμενο ανασχηματισμου στο κυβερνητικό σχήμα.

"Τα 6.600 ευρώ είναι μία χρήσιμη βοήθεια για τους πληγέντες για αρχή" είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός ενώ σχετικά με τη συνεισφορά του στρατού ανέφερε πως "ο στρατός επενέβη την κατάλληλη στιγμή".

Ολόκληρη η συνέντευξη του Υπουργού Επικρατείας:

